WHO xác nhận 2 nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier nêu rõ: "Hai nhân viên này đã rời khỏi văn phòng WHO và sau đó tại nhà, họ có các triệu chứng và đã được xác định mắc COVID-19. Do vậy, hiện chúng tôi có 2 trường hợp mắc dịch bệnh này".

Trước đó, ngày 11/3, WHO đã tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch toàn cầu. Kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2019, dịch COVID-19 đến nay đã lây nhiễm cho hơn 184.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 7.100 người tại 162 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. So về số ca tử vong, các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 là Trung Quốc đại lục với 3.226 ca tử vong, Italy với 2.150 ca, Iran với 853 ca và Tây Ban Nha với 342 ca...