WHO: Thêm hàng trăm ca viêm gan bí ẩn, một nước châu Á có tới 58 ca

Số liệu trên được WHO thống kê đến hết ngày 22-6, nêu rõ: "Việc phát hiện bệnh viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em trên cả 5 khu vực của WHO là không bình thường; các di chứng lâm sàng nghiêm trọng của một số trường hợp cần được điều tra chi tiết".

WHO cho biết 920 trường hợp được thống kê bao gồm các trường hợp mới được xác định kể từ các ca chỉ điểm ở Anh (ngày 5-4) và các trường hợp được hồi cứu kể từ ngày 1-10-2021. Có một số trường hợp đang chờ phân loại và chưa được tính và báo cáo này. Trong số 920 bệnh nhi, đã có 45 em (5%) phải ghép gan và 18 em (2%) đã tử vong.



Bản đồ viêm gan bí ẩn toàn cầu, với khu vực càng nhiều ca thì càng có màu xanh đậm hơn - Ảnh:

Một nửa số ca được báo cáo từ WHO châu Âu (20 quốc gia với 460 trường hợp; nhiều thứ nhì là châu Mỹ với 383 trường hợp, tiếp theo là khu vực Tây Thái Bình Dương (khu vực bao gồm Việt Nam) với 61 trường hợp, Đông Nam Á có 14 trường hợp và Đông Địa Trung Hải có 2.

Quốc gia châu Á là Nhật Bản chiếm hầu hết số ca của khu vực Tây Thái Bình Dương với 58 ca, trong khi phía khu vực châu Âu có Anh chiếm 267 ca (hơn một nửa) và khu vực châu Mỹ có Mỹ chiếm tới 305/383 ca. Đa số các ca ở Đông Nam Á là tại Indonesia (13/14 ca).

WHO khuyến khích các quốc gia thành viên tăng cường xét nghiệm và chia sẻ dữ liệu bởi hiện viêm gan cấp tính do virus bí ẩn vẫn còn nhiều bí ẩn; tuy nhiên không yêu cầu bất cứ biện pháp cách ly, hạn chế thông thương nào mà chỉ yêu cầu người dân phòng bệnh thông qua các biện pháp thông thường như rửa tay thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, giữ an toàn vệ sinh thực phẩm... và nhanh chóng tìm kiếm trợ giúp y tế nếu cảm thấy không khỏe.

Viêm gan cấp tính do virus bí ẩn là viêm gan siêu vi không phải do bất cứ chủng siêu vi viêm gan nào đã biết (A, B, C, D, E). Adenovirus vẫn là thủ phạm bị hoài nghi hàng đầu.

Các trẻ bị bệnh được điều trị tương tự các trường hợp viêm gan cấp tính do các virus gây viêm gan siêu vi khác và hầu hết phục hồi tốt, nhưng một số trẻ có sẵn bệnh nền có thể gặp nguy cơ bệnh nặng hơn, cần được theo dõi sát.