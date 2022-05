Mỹ: Số ca viêm gan do virus bí ẩn tăng 2,5 lần sau 2 tuần

Đây là một mức tăng lớn so với báo cáo trước đó vào ngày 5-5, với số ca chỉ 71. Tuy nhiên CDC cũng nhấn mạnh một số trường hợp trong báo cáo mới là hồi cứu, tức trẻ đã mắc bệnh từ trước nhưng đến nay mới được xác nhận và thống kê. Thời điểm xảy ra những ca đầu tiên ước tính là tháng 10-2021.

CDC cũng cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo đến từ tháng 2, số trẻ cần ghép gan là 9%, thấp hơn tỉ lệ 15% so với báo cáo hồi 5-5.

Đơn vị hồi sức nhi khoa của một bệnh viện tại Mỹ - Ảnh: MEDICAL XPRESS

"Thật bất thường vì điều này xảy ra cả ở những đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, không có bệnh lý tiềm ẩn. Không ai biết nguyên nhân thật sự, và điều đáng sợ hơn là những đứa trẻ này phát triển bệnh viêm gan rất nặng" - tờ Medical Xpress dẫn lời tiến sĩ Tina Tan từ Bệnh viện Nhi Ann & Robert H.Lurie (Chicago - Mỹ).

CDC đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để xem xét kỹ hơn trình tự gene các virus có thể hiện diện trong cơ thẻ các bệnh nhi, bao gồm adenovirus, SARS-CoV-2 và nhiều loại virus khác. Adenovirus vẫn là "nghi phạm" hàng đầu, bởi đa số trẻ viêm gan do virus bí ẩn trên thế giới không dương tính với SARS-CoV-2, tỉ lệ sở hữu các virus khác cũng thấp.

Trong khi đó, andenovirus được tìm thấy ở một nửa các bệnh nhi tại Mỹ và phần lớn các bệnh nhi tại Anh.

Một nguyên nhân bị nghi ngờ khác chắc chắn được loại trừ là vắc-xin ngừa Covid-19, theo tiến sĩ Jay Butler, Phó giám đốc phụ trách các bệnh truyền nhiễm của CDC. Phía Anh cũng loại trừ nguyên nhân này vì các trẻ mắc bệnh ở Anh chưa em nào tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Tại Anh, số ca viêm gan do virus đã đạt 176 trường hợp, theo thống kê mới nhất cho đến hết ngày 12-5. Các chuyên gia cho rằng bệnh này ở Anh đã "qua đỉnh" và đang có xu hướng giảm.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học Anh cũng chưa xác định được virus bí ẩn là gì, nhưng Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đồng thuận với CDC về việc adenovirus là nghi phạm chính. Mối nghi ngờ căn bệnh liên quan đến chó cũng đã bị gạch bỏ sau khi đối chiếu các dữ liệu.

Tiến sĩ Tasscos Grammatikopoulos từ Bệnh viện King's College London lưu ý rằng sự gia tăng của các trường hợp viêm gan do virus bí ẩn cũng trùng với đợt gia tăng kỷ lục của adenovirus, được cho là do thời gian dài không tiếp xúc với mầm bệnh do bị cách ly xã hội đã khiến khả năng miễn dịch của trẻ em bị giảm, các mầm bệnh quen thuộc tạm thời trỗi dậy và gây bệnh nặng hơn trước, nhưng sẽ lắng xuống.

Theo UKHSA, một phần của sự gia tăng có thể là do việc xét nghiệm hay theo dõi viêm gan trước đây không được chú ý như giai đoạn thông tin về viêm gan do virus bí ẩn bùng nổ.