WHO sử dụng chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho các biến thể của virus SARS-CoV-2

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đăng phát ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh tên mới sẽ không thay thế các tên khoa học hiện có, nhưng nhằm giúp ích cho việc thảo luận công khai.

Hệ thống mới sẽ áp dụng cho các biến thể đang được quan tâm hiện nay, trong đó có 4 biến thể đáng lo ngại nhất và các biến thể được quan tâm cấp độ thứ hai. Theo hệ thống mới, các biến thể được quan tâm có những cái tên sau: biến thể được phát hiện lần đầu tại Anh cho đến nay được gọi là B.1.1.7 trở thành Alpha; B.1.351 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi chuyển thành Beta, trong khi P.1 từ Brazil chuyển thành Gamma. Biến thể từ Ấn Độ B.1.617 được chia thành các dòng phụ, trong đó biến thể B.1.617.2 sẽ là Delta và biến thể B.1.617.1 được gọi là Kappa.

Bên cạnh những tên này, có hai tên khoa học khác được sử dụng cho mỗi đột biến, trong khi các tên địa lý khác nhau đã được sử dụng để mô tả cùng một biến thể. Chẳng hạn, ở Anh, biến thể từ nước này thường được gọi là biến thể Kent - một địa phương ở Đông Nam nước Anh nơi nó được phát hiện lần đầu tiên. Các tên B.1.1.7.2 sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng trong giới khoa học vì thông tin đột biến mà tên của chúng truyền tải.

WHO cho biết mặc dù có những lợi thế riêng, nhưng những tên khoa học này có thể khó đọc, khó nhớ và dễ bị hiểu sai. Do đó, mọi người thường dùng đến cách gọi các biến thể gắn với những nơi chúng được phát hiện, gây ra tâm lý kỳ thị và phân biệt đối xử. Để tránh điều này và để đơn giản hóa thông tin liên lạc công cộng, WHO khuyến khích các cơ quan chức năng quốc gia, các cơ quan truyền thông và những người khác dùng các tên gọi mới này.