WHO: Một người tử vong do virus Nipah ở Bangladesh

Nipah là một bệnh nhiễm trùng lây lan chủ yếu qua các sản phẩm bị nhiễm bẩn bởi dơi bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như trái cây (Ảnh: AFP)

Trường hợp tử vong do virus Nipah ở Bangladesh xảy ra sau 2 ca nhiễm virus này được xác định ở nước láng giềng Ấn Độ - điều đã dẫn đến việc tăng cường kiểm tra an ninh tại các sân bay trên khắp châu Á. Tại Bangladesh, các trường hợp nhiễm virus Nipah được báo cáo gần như hàng năm.

Bệnh nhân ở Bangladesh ở độ tuổi từ 40 đến 50, đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Nipah vào ngày 21/1 - bao gồm sốt và đau đầu, tiếp theo là tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật. Người bệnh đã qua đời một tuần sau và được xác nhận nhiễm virus Nipah một ngày sau đó.

Người phụ nữ này không có lịch sử đi du lịch nhưng có tiền sử sử dụng nhựa cây chà là tươi. Tất cả 35 người đã tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah. Và cho đến nay, Bangladesh chưa phát hiện thêm trường hợp nào khác - WHO cho biết.

(Ảnh: IMAGO)

Nipah là một bệnh truyền nhiễm lây lan chủ yếu qua các sản phẩm bị nhiễm bẩn bởi dơi bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như trái cây. Bệnh này có thể gây tử vong trong tới 75% trường hợp nhiễm, nhưng nó không dễ lây lan từ người sang người.

Các quốc gia bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt tại sân bay sau khi Ấn Độ thông báo đã phát hiện các trường hợp nhiễm virus Nipah ở Tây Bengal.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 6/2 cho biết nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus Nipah ở cấp độ quốc tế được coi là thấp và không khuyến nghị bất kỳ hạn chế nào về du lịch hoặc thương mại dựa trên thông tin hiện tại.

Năm 2025, đã có 4 trường hợp tử vong do virus Nipah được xác nhận trong phòng thí nghiệm ở Bangladesh.

Hiện tại chưa có thuốc hoặc vaccine nào được cấp phép đặc hiệu cho bệnh nhiễm trùng do virus Nipah.