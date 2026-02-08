Khát "khô cổ" cũng KHÔNG được uống 6 loại nước này sau khi thức dậy buổi sáng, khác nào "tự đầu độc"

Rất nhiều người vừa mở mắt đã lao đi tìm thứ gì đó để uống cho đỡ khát mà chẳng quan tâm uống loại nước nào tốt, loại nào không được. Theo các chuyên gia, uống nước buổi sáng đúng là tốt. Bởi vì sau một đêm cơ thể mất nước và máu có xu hướng cô đặc hơn và cơ thể mất nước.

Tuy nhiên, khuyến cáo từ Bệnh viện Ung thư Đại học Y Thiên Tân (Trung Quốc) cho thấy, nếu chọn sai loại nước khi dạ dày còn trống rỗng, bạn có thể vô tình khiến hệ tiêu hóa, huyết áp và đường huyết chịu áp lực lớn ngay từ đầu ngày. Dưới đây là những loại nước không hề phù hợp lúc vừa thức dậy:

1. Nước muối

Không ít người tin rằng uống nước muối loãng giúp “làm sạch cổ họng” hoặc hỗ trợ thải độc. Thực tế, sau nhiều giờ không nạp nước, cơ thể đang ở trạng thái thiếu dịch. Việc đưa thêm natri vào lúc này có thể khiến tế bào càng mất nước, gây khô miệng và làm huyết áp tăng nhẹ.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 6-8g muối mỗi ngày, nhưng phần lớn chúng ta đã vượt mức qua bữa ăn. Uống thêm nước muối vào buổi sáng gần như không mang lại lợi ích nào.

2. Nước chanh mật ong

Đây là “combo quốc dân” của hội giảm cân. Tuy nhiên, mật ong chứa nhiều đường đơn, còn chanh lại giàu axit. Khi đi thẳng vào dạ dày rỗng, hỗn hợp này dễ làm tăng đường huyết nhanh và kích thích niêm mạc dạ dày. Nếu duy trì lâu, người có dạ dày nhạy cảm rất dễ bị cồn ruột hoặc trào ngược.

3. Nước ép trái cây

Sai lầm của nhiều người là luôn nghĩ nghĩ nước ép lành mạnh hơn nước lọc, uống càng nhiều càng rốt. Trong khi không biết rằng khi trái cây được ép, lượng đường fructose được giải phóng và hấp thu cực nhanh, khiến đường huyết tăng vọt. Điều này không chỉ khiến bạn nhanh đói mà còn làm tuyến tụy phải hoạt động mạnh ngay từ sáng sớm.

4. Trà đặc hoặc trà để qua đêm

Bản thân trả đã không phải lựa chọn tuyệt vời để uống khi bụng đói. Chưa kể, nhiều người có thói quen pha trà từ tối hôm trước hoặc uống trà đặc để tỉnh táo. Nhưng trà để lâu dễ bị oxy hóa, làm giảm chất chống oxy hóa và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản kém. Uống khi bụng rỗng còn có thể gây cồn cào và cản trở hấp thu sắt, thậm chí đau bụng.

5. Nước đá hoặc nước lạnh

Theo y học cổ truyền, mỗi buổi sáng là khoảng thời gian dương khí xuất hiện. Nếu uống trực tiếp một cốc nước lạnh sau khi ngủ dậy sẽ có tác động nhất định đến sự phát triển của dương khí, nếu để lâu sẽ khiến dương khí không đủ, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Hơn nữa, nước lạnh cũng dễ làm mạch máu và dạ dày đột ngột co lại làm cho tuần hoàn máu cũng như tiêu hóa kém đi. Lặp lại liên tục trong thời gian dài dễ sinh ra bệnh tật.

6. Nước ngọt có ga

Không ít người mở tủ lạnh và uống luôn một lon nước ngọt để “đã khát”. Nhưng loại đồ uống này không giúp bù nước hiệu quả, thậm chí còn khiến bạn khát hơn. Khí gas và lượng đường cao còn làm dạ dày bị kích thích, đồng thời tăng đào thải canxi trong cơ thể.

Vậy buổi sáng nên uống gì?

Nhà nghiên cứu He Li từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc khuyên uống rằng một cốc nước lọc ấm, gần với nhiệt độ cơ thể là lựa chọn an toàn nhất. Hãy uống từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn thay vì uống ừng ực vội vàng.

Nguồn và ảnh: CCUE, Family Doctor