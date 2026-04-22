Lấy lam máu xét nghiệm sốt rét cho người dân tại xã Đăk Ơ. Ảnh: CDC Đồng Nai

"Không còn bệnh sốt rét: Chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể" là chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét năm 2026 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra, như một lời kêu gọi hành động nhằm nắm bắt thời cơ, bảo vệ tính mạng người dân và đầu tư cho tương lai không còn sốt rét.

Theo WHO, từ năm 2000 đến nay, khoảng 2,3 tỷ ca mắc và 14 triệu ca tử vong do sốt rét đã được ngăn chặn. Đến nay, 47 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được chứng nhận loại trừ sốt rét. Riêng năm 2024 có thêm 2 quốc gia và năm 2025 có thêm 3 quốc gia đạt được kết quả này.

Giai đoạn 2000-2024 ghi nhận nhiều tiến bộ rõ rệt khi số quốc gia có sốt rét lưu hành giảm từ 108 xuống còn 80. Tuy nhiên, tình hình toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức khi năm 2024 ước tính có 282 triệu ca mắc và 610.000 ca tử vong, tăng nhẹ so với năm trước.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi Anopheles. Triệu chứng điển hình gồm rét run, sốt và vã mồ hôi.

Để phòng bệnh, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng và ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.