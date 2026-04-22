Khi nhắc đến quả sung, nhiều người thường nghĩ ngay đến vị chát nhẹ, ăn kèm trong các món gỏi hoặc muối chua dân dã. Ít ai xem đây là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đáng kể, càng hiếm người liên hệ nó với việc hỗ trợ kiểm soát bệnh mãn tính. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quả sung dần được nhìn nhận lại dưới góc độ khoa học dinh dưỡng.

Thực tế, quả sung không phải là “thần dược” có thể tạo ra hiệu quả tức thì. Nhưng chính vì chứa chất xơ, kali cùng nhiều hợp chất có lợi, loại quả này lại phù hợp để bổ sung lâu dài trong chế độ ăn - yếu tố cốt lõi trong việc kiểm soát bệnh mãn tính.

Hàm lượng kali trong quả sung giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ

Một trong những hiểu lầm phổ biến là nhiều người kỳ vọng một loại thực phẩm có thể “giải quyết nhanh” vấn đề sức khỏe - từ huyết áp, đường huyết đến mỡ máu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bệnh mãn tính không thể cải thiện chỉ nhờ một món ăn riêng lẻ.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Không có thực phẩm nào có thể thay thế thuốc điều trị hoặc mang lại hiệu quả tức thì. Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ, hạn chế chất béo xấu và duy trì lâu dài.

Trong bức tranh đó, quả sung đóng vai trò như một “mảnh ghép nhỏ” nhưng hữu ích.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Ít người nghĩ trái cây lại có liên quan đến huyết áp, nhưng thực tế, chế độ ăn đóng vai trò rất lớn. Ngoài việc giảm muối, cơ thể cần được bổ sung đủ kali, magie và chất xơ.

Quả sung tuy không phải loại giàu kali nhất, nhưng vẫn cung cấp một lượng đáng kể nếu ăn thường xuyên. Quan trọng hơn, việc thay thế các món ăn vặt nhiều muối hoặc đồ chế biến sẵn bằng quả sung giúp giảm lượng natri nạp vào - yếu tố có liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp.

Các chất chống oxy hóa và pectin hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol xấu trong máu.

Góp phần ổn định đường huyết

Nhiều người lo ngại quả sung ngọt nên không phù hợp với người có vấn đề về đường huyết. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là vị ngọt mà còn là cấu trúc dinh dưỡng tổng thể.

Quả sung tươi chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Khi ăn đúng cách - ví dụ như dùng giữa các bữa hoặc kết hợp với sữa chua không đường, hạt - loại quả này có thể giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột so với đồ ngọt tinh chế.

Dĩ nhiên, người mắc bệnh vẫn cần kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá nhiều, đặc biệt là sung khô vì hàm lượng đường cô đặc cao hơn.

Cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón

Đây là lợi ích dễ nhận thấy nhất. Chất xơ trong quả sung giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Với người trung niên và cao tuổi - nhóm thường gặp vấn đề táo bón - quả sung có ưu điểm là mềm, dễ ăn, không gây cảm giác “khó nhai” như nhiều thực phẩm giàu chất xơ khác. Việc duy trì thói quen ăn sung đều đặn có thể giúp cải thiện tình trạng khó tiêu, đầy bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, quả sung hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

Mối liên hệ giữa trái cây và mỡ máu không nằm ở việc “đốt mỡ”, mà đến từ chất xơ và thói quen ăn uống tổng thể.

Chất xơ hòa tan có trong thực vật giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Khi thay thế các món ăn vặt như bánh ngọt, đồ chiên bằng quả sung hoặc các loại trái cây khác, cơ thể sẽ giảm đáng kể lượng chất béo xấu và đường tinh luyện.

Về lâu dài, chính sự thay đổi nhỏ này lại mang đến hiệu quả lớn trong việc kiểm soát mỡ máu.

Ăn sao cho đúng?

Dù có nhiều lợi ích, quả sung vẫn không nên bị “thần thánh hóa”. Việc ăn quá nhiều, đặc biệt là sung sấy khô, có thể khiến cơ thể nạp thêm đường và calo không cần thiết.

Không nên ăn quá nhiều (chỉ nên dùng từ 3 - 4 quả/ngày) vì lượng chất xơ dư thừa có thể gây đầy bụng hoặc tiêu chảy

Cách tốt nhất là:

- Ăn sung tươi với lượng vừa phải

- Dùng như bữa phụ thay cho đồ ăn vặt nhiều đường, muối

- Kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là quả sung “tốt đến đâu”, mà là nó có thể duy trì lâu dài trong chế độ ăn hàng ngày.

Không cần tìm kiếm những thực phẩm đắt đỏ hay “siêu cấp”, đôi khi chính những món ăn dân dã, quen thuộc lại mang đến giá trị bền vững nhất cho sức khỏe.

Quả sung không phải là phép màu. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách, nó hoàn toàn có thể trở thành một phần hữu ích trong hành trình kiểm soát bệnh mãn tính - nhẹ nhàng, đơn giản nhưng hiệu quả theo thời gian.