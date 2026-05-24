Trong báo cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Ebola có 6 chủng, trong đó chủng Bundibugyo được xác định là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát hiện nay tại Công Gô và Uganda.

Theo Bộ Y tế, dịch Ebola lần đầu được ghi nhận năm 1976 tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Công Gô. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên tới 90%.

Virus Ebola lây từ động vật hoang dã sang người, sau đó lây truyền giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc vật dụng nhiễm mầm bệnh. Đến nay, dịch đã từng xuất hiện tại 13 quốc gia châu Phi và ghi nhận các ca xâm nhập tại một số nước ngoài khu vực như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch Ebola tại Công Gô đang diễn biến nghiêm trọng. Ngày 5/5, nước này ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong và đến ngày 15/5 xác nhận các trường hợp này nhiễm Ebola chủng Bundibugyo. Tính đến ngày 22/5, Công Gô đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976.

Tại Uganda, trong hai ngày 15 và 16/5 ghi nhận 2 ca bệnh xâm nhập từ Công Gô, trong đó có một trường hợp tử vong. Đến nay, quốc gia này chưa phát hiện thêm ca mắc mới.

Ngày 17/5, WHO tuyên bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Công Gô và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”.

WHO đồng thời cảnh báo nhiều dấu hiệu bất thường trong đợt dịch lần này như xuất hiện các chùm ca tử vong trong cộng đồng, nhiều nhân viên y tế mắc bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh và khả năng còn nhiều ca chưa được phát hiện. Dịch cũng đã có dấu hiệu lây lan qua biên giới.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Ebola nào tính đến ngày 22/5. Ngay sau khi WHO phát đi cảnh báo khẩn cấp quốc tế, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch.

Ngành y tế hiện đã rà soát đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, chẩn đoán, điều trị Ebola cũng như quy trình vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bộ Y tế đồng thời tăng cường truyền thông về tình hình dịch và các biện pháp phòng bệnh tới cộng đồng, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu. Các địa phương được yêu cầu giám sát chặt hành khách nhập cảnh từ vùng dịch, phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát người trở về từ Công Gô và Uganda, đồng thời khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ và Pasteur trên cả nước cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ địa phương lấy mẫu, xét nghiệm và xử lý tình huống nếu phát hiện ca nghi nhiễm. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM đã có đủ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, nhân lực và trang thiết bị để thực hiện giải trình tự gen chẩn đoán Ebola. Sinh phẩm xét nghiệm đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO đang được vận chuyển về Việt Nam.

Ngày 22/5, Cục Phòng bệnh tiếp tục tổ chức họp đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam với sự tham gia của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) cùng các đơn vị chuyên môn.

Kết quả đánh giá cho thấy nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, tuy nhiên không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho hệ thống y tế toàn quốc về giám sát, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn và đáp ứng dịch Ebola; tăng cường phối hợp với WHO, US CDC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an để cập nhật đánh giá nguy cơ; đồng thời củng cố năng lực xét nghiệm và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế.

Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật các hướng dẫn chuyên môn theo khuyến cáo mới nhất của WHO và đẩy mạnh truyền thông minh bạch để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

