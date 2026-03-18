WCM tăng tốc mạnh đầu năm 2026: Doanh thu tăng hơn 32%, mở mới 145 cửa hàng, bám sát kịch bản tăng trưởng cao

Với nền tảng này, doanh nghiệp đang tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành kịch bản tăng trưởng cao cho cả năm.

Cụ thể, doanh thu thuần của WCM trong 2 tháng đầu năm đạt 7.872 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bán lẻ vẫn còn nhiều biến động sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) cũng tăng 16,7%, cho thấy không chỉ mở rộng quy mô mà hiệu quả vận hành tại các cửa hàng hiện hữu cũng được cải thiện rõ rệt.

Song song với tăng trưởng doanh thu, WCM tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng mạng lưới. Trong 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới tổng cộng 145 cửa hàng, phù hợp với lộ trình triển khai kịch bản cao trong năm 2026. Đây là tốc độ mở rộng khá nhanh, đặc biệt khi xét đến chất lượng và định hướng mô hình cửa hàng.

Đáng chú ý, trong số các cửa hàng mở mới, có tới 123 cửa hàng thuộc mô hình WinMart+ Nông thôn, chiếm khoảng 85% tổng số cửa hàng khai trương trong giai đoạn này. Điều này phản ánh rõ chiến lược “đánh sâu” vào thị trường ngoài đô thị – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và mức độ cạnh tranh chưa quá khốc liệt. Mô hình này không chỉ giúp WCM mở rộng độ phủ mà còn tận dụng được nhu cầu tiêu dùng thiết yếu ngày càng tăng tại khu vực nông thôn.

Về mặt địa lý, miền Bắc và miền Trung tiếp tục là hai khu vực trọng điểm trong kế hoạch mở mới. Việc tập trung phát triển tại các khu vực này giúp WCM củng cố vị thế dẫn đầu, đồng thời gia tăng “lợi thế sân nhà” thông qua việc nâng cao mật độ mạng lưới. Khi số lượng cửa hàng đạt quy mô đủ lớn, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí vận hành, logistics và chuỗi cung ứng – những yếu tố then chốt trong ngành bán lẻ.

Một điểm đáng chú ý khác là các cửa hàng mở mới trong 2 tháng đầu năm không chỉ gia tăng về số lượng mà còn đóng góp tích cực vào lợi nhuận. Điều này cho thấy chiến lược lựa chọn vị trí, mô hình và vận hành của WCM đang đi đúng hướng, hạn chế tình trạng “mở rộng nóng” nhưng kém hiệu quả – vấn đề mà nhiều doanh nghiệp bán lẻ từng gặp phải.

Với kết quả hiện tại, WCM được đánh giá đang vượt kế hoạch kinh doanh 2026 ở cả hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và số lượng cửa hàng mở mới. Việc duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu 32,2% cùng với tiến độ mở rộng mạng lưới như hiện nay là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bám sát, thậm chí có thể vượt kịch bản cao trong năm nay.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, đặc biệt với sự tham gia của nhiều chuỗi hiện đại và thương mại điện tử, chiến lược “phủ nhanh – vận hành tốt – tối ưu mạng lưới” đang giúp WCM tạo ra lợi thế rõ rệt. Nếu tiếp tục duy trì được hiệu quả này trong các quý tới, năm 2026 có thể sẽ là một năm tăng trưởng bứt phá của doanh nghiệp trong ngành bán lẻ tiêu dùng thiết yếu.