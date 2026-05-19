Vượt nghìn hồ sơ quốc tế, chàng dược sĩ Việt giành học bổng Erasmus 1,3 tỷ đồng

Từ sinh viên chưa hình dung rõ con đường nghề nghiệp khi bước chân vào giảng đường đại học, Phan Hoàng Lịch xuất sắc giành học bổng Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) – Chương trình Thạc sĩ Khoa học Châu Âu về sức khỏe và chăm sóc da do Liên minh châu Âu đồng tài trợ.

Sinh năm 2000 tại TP.HCM, Phan Hoàng Lịch tốt nghiệp cử nhân ngành Dược - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tháng 9/2023.

Hoàng Lịch quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu trong ngành Dược ngay từ những năm đầu đại học. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia các hoạt động học thuật, môi trường quốc tế và nghiên cứu chuyên sâu, nam sinh mới dần xác định rõ định hướng theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc (R&D) và môi trường học thuật quốc tế.

“Tôi nhận thấy lĩnh vực R&D thay đổi nhanh, nên việc tiếp cận công nghệ và tư duy nghiên cứu quốc tế là điều quan trọng” , Hoàng Lịch chia sẻ.

Hồ sơ vượt nghìn ứng viên quốc tế

Theo Phan Hoàng Lịch, chương trình Thạc sĩ Khoa học Châu Âu về sức khỏe và chăm sóc da anh trúng tuyển kéo dài 2 năm với sự phối hợp đào tạo giữa Đại học Piemonte Orientale, Đại học Miguel Hernández và Đại học Namur. Học bổng trị giá 42600 Euro (khoảng 1,3 tỷ đồng) cùng bảo hiểm theo tiêu chuẩn Erasmus Mundus.

Nhắc lại khoảnh khắc nhận thư báo trúng tuyển, Hoàng Lịch cho biết anh “thực sự rất vui và xúc động”. “Với tôi, đó không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập và nghiên cứu trong nhiều năm, mà còn giống như mở ra chương mới với rất nhiều cơ hội và trải nghiệm phía trước”, nam dược sĩ nói.

Để giành được học bổng, Hoàng Lịch phải cạnh tranh với hàng nghìn hồ sơ quốc tế. Theo nam dược sĩ, nhiều chương trình Erasmus Mundus mỗi năm nhận khoảng 1.200-1.400 hồ sơ nhưng chỉ chọn khoảng 20–30 ứng viên cuối cùng, trong đó số suất học bổng toàn phần còn ít hơn.

Trong thời gian học đại học, Hoàng Lịch là tác giả chính của hai công bố quốc tế Q2 và đồng tác giả một công bố Q1. Anh cũng đạt IELTS 8.0 ở cả hai lần thi vào năm 2023 và 2025. Tuy nhiên, Hoàng Lịch cho rằng thành tích học thuật không phải yếu tố duy nhất giúp hồ sơ nổi bật.

“Điều quan trọng hơn là mức độ phù hợp giữa trải nghiệm, định hướng của ứng viên với nội dung đào tạo của chương trình. Tôi nghĩ việc hiểu rõ mình phù hợp với chương trình nào quan trọng không kém việc có một hồ sơ mạnh” , anh chia sẻ.

Bên cạnh học tập, Hoàng Lịch từng tham gia câu lạc bộ Tổ chức sinh viên khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng (TDTUPO) - Liên đoàn sinh viên Dược quốc tế (IPSF), nơi kết nối với mạng lưới sinh viên Dược quốc tế IPSF tại Hà Lan. Năm 2020, anh đảm nhận vai trò Chủ tịch câu lạc bộ, phụ trách các hoạt động học thuật và kết nối quốc tế.

Theo Hoàng Lịch, chính môi trường đa văn hóa này giúp anh nhận ra bản thân phù hợp với môi trường học thuật quốc tế và yêu thích nghiên cứu hơn các định hướng lâm sàng truyền thống.

“Khi mới vào đại học, tôi chỉ hình dung khá chung chung rằng mình muốn trở thành dược sĩ. Càng học và tham gia các hoạt động học thuật, em càng nhận ra bản thân phù hợp với nghiên cứu và môi trường quốc tế”, anh kể.

Bước ngoặt từ phòng thí nghiệm nghiên cứu

Năm 2021, Hoàng Lịch tham gia nhóm nghiên cứu của PGS.TS Thạch Út Đồng, từ đó bắt đầu tiếp cận các dự án nghiên cứu chuyên sâu về phát triển thuốc.

“Đây là giai đoạn giúp tôi xác định rõ hơn niềm yêu thích với nghiên cứu và môi trường học thuật quốc tế”, Hoàng Lịch nói.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Lịch làm việc tại một công ty dược phẩm ở vị trí dược sĩ nghiên cứu và phát triển. Công việc giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong phát triển các hệ dẫn thuốc nano (như liposome, niosome, solid lipid nanoparticles và emulsion) ứng dụng cho dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo Phan Hoàng Lịch, đây cũng là điểm tạo lợi thế cho hồ sơ của anh khi ứng tuyển học bổng. “Trong quá trình làm việc, tôi được tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật phát triển hệ dẫn thuốc và ổn định hoạt chất. Những trải nghiệm đó khá phù hợp với định hướng đào tạo của chương trình” , anh cho biết.

Theo lộ trình học tập, năm đầu tiên Hoàng Lịch sẽ học nền tảng về công nghệ dẫn thuốc, dược lý và da liễu tại Ý. Sau đó, anh lựa chọn nhánh clinical tại Bỉ để nghiên cứu sâu hơn về thử nghiệm lâm sàng và phát triển lâm sàng.

Nam dược sĩ cho biết bản thân đặc biệt quan tâm đến các học phần liên quan đến Thử nghiệm lâm sàng, Quản lý dự án lâm sàng, Đảm bảo chất lượng và Đào tạo cộng tác viên nghiên cứu lâm sàng. "Tôi mong muốn trong tương lai có thể phát triển theo hướng nghiên cứu – phát triển thuốc có tính ứng dụng cao, kết hợp nền tảng về hệ dẫn thuốc nano với kiến thức về clinical development và thử nghiệm lâm sàng”, Hoàng Lịch chia sẻ.

Ngoài kiến thức học thuật, Phan Hoàng Lịch kỳ vọng chương trình sẽ giúp mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu và cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp dược phẩm tại châu Âu.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để vừa học tập trong môi trường quốc tế, vừa được tiếp xúc trực tiếp với hệ sinh thái nghiên cứu và công nghiệp tại châu Âu”, anh nói.