Mới đây, một nguồn tin thân cận với vợ chồng Công tước xứ Sussex cho biết "trách nhiệm làm cha mẹ" chính là lý do Meghan Markle không đồng hành cùng chồng, Vương tử Harry, trong chuyến công tác gần đây. Chuyến đi của Harry bao gồm nhiều hoạt động solo tại New York (Mỹ), Anh và châu Phi, kéo dài đến đầu tháng này. Trước đó, vào đầu năm nay, Meghan cũng đã phải rời một sự kiện ở Summerland sớm hơn dự định. Theo tạp chí Town and Country, khi ra về, nữ Công tước đã gửi lời xin lỗi tới những người tham dự: "Tôi phải về nhà nấu bữa tối cho các con".

Là phu nhân của các hoàng tử, Kate và Meghan đều đặt con cái là ưu tiên hàng đầu. Điều này thể hiện rõ ràng qua cách họ sắp xếp công việc và dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Công chúng và truyền thông đã nhiều lần chứng kiến hình ảnh một bà mẹ Kate Middleton hết lòng chăm sóc cho Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Từ việc tự tay chuẩn bị bữa tối cho các con, đến việc theo dõi các trận đấu bóng đá ở trường và vui đùa cùng các con trên tấm bạt lò xo, Vương phi Kate luôn cho thấy hình ảnh một người mẹ tận tâm.

Vương phi xứ Wales cũng từng nhiều lần từ chối tháp tùng chồng trong các chuyến công du nước ngoài để ở nhà chăm sóc con cái. Điển hình là vào năm ngoái, Thân vương William đã một mình bay tới Singapore để tham dự lễ trao giải Earthshot Awards. Lý do là bởi khi đó, Hoàng tử George đang trong kỳ thi ở trường và Kate muốn ở bên cạnh để hỗ trợ con trai. Trước đó, vào ngày Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Vương phi Kate cũng đã không bay đến Balmoral cùng các thành viên khác trong Hoàng gia. Nguyên nhân là do các con của cô vừa bước vào năm học mới tại trường Windsor và Kate muốn trực tiếp ở bên cạnh để giúp các con thích nghi.

Về phía Meghan Markle, con cái cũng là trung tâm trong thế giới của cô. Điều đó lý giải vì sao nữ Công tước không phải lúc nào cũng đồng hành cùng chồng trong các hoạt động từ thiện.

Có thể thấy, dù có những khác biệt trong cuộc sống riêng, cả hai nữ Công tước đều là những người mẹ hết mực yêu thương con cái. Kate và Meghan luôn đặt con cái lên hàng đầu và sẵn sàng làm mọi điều vì các con.

