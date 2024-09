Cụm từ "Người thừa kế và kẻ dự phòng" (The heir and the spare) ám chỉ những vấn đề thường gặp của con thứ trong các gia đình hoàng gia. Gần đây, cụm từ này càng được chú ý hơn sau khi Vương tử Harry ra mắt cuốn hồi ký "Spare" (Kẻ dự phòng).

Theo chuyên gia hoàng gia Jennie Bond, vợ chồng William - Kate được cho là rất nhạy cảm với những khó khăn mà con thứ trong hoàng gia phải đối mặt. Họ đang áp dụng cách tiếp cận hiện đại trong việc nuôi dạy con cái, mong muốn Charlotte và Louis tự tạo con đường riêng mà không bị lu mờ bởi vai trò của anh cả George.

"William và Kate chắc hẳn nhận thức rất rõ những vấn đề mà một 'người dự phòng' hoàng gia có thể gặp phải" , chuyên gia Jennie Bond chia sẻ với tờ Mirror. "Họ đã cho thấy cách tiếp cận khác biệt và hiện đại trong việc nuôi dạy con cái hoàng gia. Tôi tin rằng họ sẽ làm mọi thứ để Charlotte và Louis cảm thấy đặc biệt, được yêu thương và coi trọng như George".

Trong hồi ký của mình, Vương tử Harry tiết lộ, người đầu tiên gọi anh là "kẻ dự phòng" chính là cha anh, Vua Charles. "Tôi nghe kể lại rằng bố đã nói với mẹ vào ngày tôi chào đời: 'Tuyệt vời! Giờ thì em đã cho anh một người thừa kế và một kẻ dự phòng - nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi'", Harry viết. "Một câu nói đùa. Có lẽ vậy. Nhưng sự thật phũ phàng là chỉ vài phút sau câu nói đùa hài hước đó, bố đã đi gặp bạn gái của ông ấy. Đúng là lời nói đùa mà sao thật chí lý".

Bà Bond cho biết thêm, vợ chồng Vương phi xứ Wales có thể sẽ khuyến khích con trai út Louis theo đuổi những đam mê cá nhân bên ngoài khuôn khổ hoàng gia. "Tôi tin rằng họ sẽ động viên Louis khám phá cuộc sống bên ngoài hoàng gia... có thể là quân đội, làm việc trong lĩnh vực từ thiện hoặc bất cứ điều gì cậu bé thấy hứng thú sau khi hoàn thành chương trình học" , chuyên gia nhận định. "Tôi chắc chắn họ sẽ khuyến khích cậu bé học đại học, nơi mà cả hai đều từng rất thích và cũng là nơi họ tìm thấy tình yêu của đời mình".

Hơn hết, vợ chồng William - Kate muốn các con hiểu rằng sự đồng cảm là một giá trị tốt đẹp và ý nghĩa. Họ luôn mong muốn các con sống một cuộc sống có ý nghĩa, bất kể vị trí của các con trong danh sách kế vị ngai vàng.