Trong chuyến đi mới nhất cùng Thân vương William tham gia các hoạt động cộng đồng tại London, Vương phi xứ Wales đã chứng minh rằng trang phục thanh lịch không nhất thiết phải gò bó. Lựa chọn một chiếc áo sơ mi dáng cơ bản phối cùng blazer kẻ và quần âu ống suông, cô mang đến một diện mạo vừa chỉn chu vừa đủ thoải mái để tự tin trải nghiệm từ việc pha cà phê cho đến lên thuyền trên sông Thames.

Cách lên đồ này không chỉ phù hợp với lịch trình di chuyển dày đặc của giới hoàng gia mà còn là một công thức tuyệt vời mà những người phụ nữ hiện đại, đặc biệt là phái đẹp chốn văn phòng tại Việt Nam, hoàn toàn có thể áp dụng cho những ngày bận rộn của mình.

Linh hoạt trong mọi hoạt động với trang phục đề cao tính ứng dụng

Một ngày của William và Kate bắt đầu ở khu chợ Borough sầm uất. Tại đây, họ không ngần ngại thử sức làm barista, tự tay pha những ly cà phê nóng hổi cùng tổ chức Change Please và phục vụ món bánh crumble ngọt ngào với tiệm Humble Crumble.

Không khí tươi vui tiếp tục theo chân cặp đôi hoàng gia dọc theo Bermondsey Beer Mile, một tuyến phố đi bộ nổi tiếng tập trung hàng chục xưởng ủ bia và quán rượu nhỏ. Điểm nhấn của ngày hôm đó là khi họ đến bờ sông Thames, gặp gỡ những nhân viên và tình nguyện viên của tổ chức cứu sinh RNLI, rồi cùng nhau lên thuyền trải nghiệm nhịp sống trên dòng sông mang tính biểu tượng của London.

Chính vì một lịch trình dày đặc và đòi hỏi phải di chuyển liên tục qua nhiều địa hình khác nhau như vậy, trang phục của Kate cần phải đặt yếu tố ứng dụng lên hàng đầu nhưng tất nhiên, vẫn không thể đánh mất đi khí chất sang trọng vốn có.

Sức hút từ phong cách menswear và những món đồ cơ bản "sống mãi với thời gian"

Để giải bài toán trang phục này, Vương phi Kate đã khéo léo mượn cảm hứng từ thời trang nam giới (menswear), kết hợp những món đồ cơ bản từ các thương hiệu quen thuộc để tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến chiếc áo khoác blazer họa tiết kẻ sọc Prince of Wales được may đo riêng từ nhà mốt Catherine Walker, mang đậm tinh thần cổ điển của di sản thời trang Anh Quốc.

Bên trong, cô chọn chiếc áo sơ mi dáng Classic Oxford màu xanh Celeste dịu mát của thương hiệu With Nothing Underneath (WNU). Đại diện thương hiệu này từng miêu tả những thiết kế của họ là sự phản chiếu của vẻ đẹp giản đơn, thanh lịch không gắng gượng và nghệ thuật may đo vượt thời gian. Lấy cảm hứng từ trang phục nam giới và những biểu tượng thời trang như Carolyn Bessette hay Jane Birkin, chiếc áo sơ mi của Kate chứng minh một chân lý mặc đẹp: Những món đồ cơ bản, không chạy theo xu hướng nhất thời mới chính là thứ có thể đồng hành cùng bạn lâu dài nhất.

Gần đây, người ta thấy Kate diện đến ba chiếc áo sơ mi cổ điển khác nhau của thương hiệu này, cho thấy nếu đã tìm được một phom dáng thực sự ưng ý, phái đẹp hoàn toàn có thể sắm luôn vài màu để thay đổi linh hoạt mỗi ngày.

Nguyên tắc "thích thì mua nhiều màu" này cũng được Kate áp dụng triệt để với chiếc quần âu dáng 'Coleman' của thương hiệu Joseph. Được thiết kế với những đường cắt gọn gàng, phom dáng ôm vừa phải nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt tối đa khi vận động, chiếc quần này hiện diện trong tủ đồ của cô với hai tông màu nâu khác nhau.

Để tổng thể trông sắc nét và chỉn chu hơn, cô dùng một chiếc thắt lưng da họa tiết vân cá sấu màu đỏ trầm của ME+EM làm điểm nhấn nhẹ nhàng ở vòng eo. Nhưng có lẽ, chi tiết mang tính "phá cách" và hiện đại nhất trong toàn bộ bộ cánh lại nằm ở dưới chân. Thay vì những đôi giày cao gót thanh mảnh quen thuộc, Kate xỏ chân vào đôi bốt cao bồi bằng da lộn màu nâu Cece của Jimmy Choo.

Đôi bốt mang hơi hướng cao bồi miền Tây này không chỉ thổi một làn gió trẻ trung, sành điệu vào set đồ cổ điển mà còn cực kỳ hữu dụng khi giúp cô vững bước trên những con đường lát đá gồ ghề hay khi trèo lên mạn thuyền. Đây thực sự là một bài học phối đồ tuyệt vời cho phụ nữ công sở, chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể vừa giữ được vẻ lịch sự, chuyên nghiệp, lại vừa năng động và thoải mái suốt cả một ngày dài bận rộn.