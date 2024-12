Vương phi Kate gửi thông điệp Giáng sinh ấm áp qua chương trình truyền hình đặc biệt

Vương phi xứ Wales đã đích thân ghi âm lời dẫn cho chương trình truyền hình phát sóng đêm Giáng sinh về buổi lễ hát mừng Giáng sinh Together at Christmas mà cô tổ chức. Buổi lễ được ghi hình vào ngày 6/12 tại Tu viện Westminster (Anh) và 15 địa điểm khác trên khắp Vương quốc Anh. Đoạn phim cho thấy cô tóm tắt chủ đề của chương trình là Together at Christmas.

Cô chia sẻ: "Mùa lễ hội là khoảng thời gian để chúng ta sống chậm lại và suy ngẫm về những điều sâu sắc kết nối tất cả chúng ta". Vương phi Kate cũng nhấn mạnh rằng khi thoát khỏi áp lực cuộc sống thường nhật, chúng ta mới có không gian để sống với một trái tim rộng mở, tràn đầy yêu thương, lòng tốt và sự tha thứ, đó chính là tinh thần Giáng sinh.

Cô tiếp tục: "Câu chuyện Giáng sinh khuyến khích chúng ta quan tâm đến trải nghiệm và cảm xúc của người khác. Nó cũng phản ánh những tổn thương của chính chúng ta và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cho đi và nhận lại sự đồng cảm, cũng như việc chúng ta cần nhau như thế nào bất chấp những khác biệt".

Thông điệp Giáng sinh này cũng chính là nội dung bức thư mà Vương phi Kate đã viết cho 1.600 khách mời tham dự buổi lễ. Cô nói thêm: "Hơn hết, nó khuyến khích chúng ta hướng tới tình yêu thương, chứ không phải sợ hãi. Tình yêu thương mà chúng ta dành cho chính mình và cho những người khác. Tình yêu thương biết lắng nghe với sự đồng cảm, tình yêu thương tử tế và thấu hiểu, tình yêu thương vị tha và tình yêu thương mang lại niềm vui cũng như hy vọng".

Vương phi Kate kết luận: "Tình yêu thương là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được, không chỉ vào dịp Giáng sinh mà còn là mỗi ngày trong cuộc đời. Trên khắp Vương quốc Anh, có rất nhiều người truyền cảm hứng đang dang rộng vòng tay đón nhận những người gặp khó khăn. Buổi lễ hát mừng Giáng sinh này là một lời chúc mừng chân thành đến tất cả các bạn, và là một lời nhắc nhở rằng vào dịp Giáng sinh và suốt cả năm, chúng ta phải luôn tỏa sáng cho nhau. Bởi vì trong những lúc vui buồn, chúng ta đều là ánh sáng của nhau".

Tham dự buổi lễ cùng Vương phi Kate còn có chồng cô, Thân vương William, và ba con của họ là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Gia đình Middleton bao gồm bố mẹ là bà Carole và ông Michael Middleton, em gái Pippa Middleton, em trai James Middleton cùng vợ Alizée Thevenet cũng có mặt để ủng hộ cô.

Chương trình Royal Carols: Together At Christmas sẽ được phát sóng tại Anh vào ngày 24/12. Chương trình cũng sẽ được phát trực tuyến ở Mỹ và Canada. Ngoài ra, chương trình còn có ba phim ngắn tôn vinh những vị khách đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong năm qua.

Theo People