Tối 18/7, Vương phi Charlene cùng Thân vương Albert II tham dự Đêm gala Chữ thập đỏ Monaco lần thứ 77, là một trong những sự kiện từ thiện quan trọng nhất của Công quốc. Theo chia sẻ từ Hoàng gia Monaco, đây là dịp nhằm tôn vinh những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Monaco cũng như tri ân các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Monaco và nhiều nơi trên thế giới.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Vương phi Charlene gây ấn tượng với chiếc váy haute couture được Elie Saab thiết kế riêng. Bộ váy nổi bật nhờ gam vàng ánh kim sang trọng, phần cổ yếm bất đối xứng cùng kỹ thuật draping mềm mại ôm lấy cơ thể, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác thanh thoát. Cô hoàn thiện diện mạo bằng chiếc clutch đính pha lê The Midnight Crystal Clutch của Elie Saab và đôi hoa tai kim cương của thương hiệu trang sức Ole Lynggaard.

Đây không phải lần đầu Charlene chọn Elie Saab cho những dịp đặc biệt. Trước đó, tại dạ tiệc Galaxy Rose Ball hồi đầu năm, cô cũng từng diện một thiết kế đính kết lấp lánh kèm áo choàng của nhà mốt này và nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài quý phái.

Điều khiến giới mộ điệu đặc biệt thích thú là bộ váy vàng lần này gợi nhớ mạnh mẽ đến một trong những tạo hình kinh điển của Grace Kelly trong bộ phim To Catch a Thief (Bắt kẻ trộm, năm 1955) của đạo diễn Alfred Hitchcock. Thiết kế của Grace Kelly khi ấy cũng sử dụng chất liệu ánh kim cao cấp, những lớp vải xếp rủ mềm mại và phom dáng thanh lịch, tạo nên một trong những hình ảnh biểu tượng của thời trang Hollywood thập niên 1950.

Sự tương đồng không chỉ nằm ở màu sắc hay kiểu dáng mà còn ở thần thái. Charlene xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, sang trọng và tinh tế, đều là những phẩm chất từng làm nên dấu ấn của Grace Kelly cả trên màn ảnh lẫn sau khi trở thành Vương phi Monaco.

Kể từ khi kết hôn với Thân vương Albert II vào năm 2011, Vương phi Charlene nhiều lần được so sánh với Grace Kelly. Dù theo đuổi phong cách tối giản và hiện đại hơn, cô vẫn thường lựa chọn những thiết kế mang tinh thần cổ điển, thanh lịch, như một cách khéo léo bày tỏ sự trân trọng đối với biểu tượng thời trang bất tử của Hoàng gia Monaco.

Lần xuất hiện mới nhất tại Gala Chữ thập đỏ vì thế không chỉ là màn khoe sắc trên thảm đỏ, mà còn được xem như lời tri ân đầy tinh tế của Charlene dành cho người mẹ chồng huyền thoại. Với nhiều người hâm mộ Hoàng gia, khoảnh khắc ấy như đưa hình ảnh Grace Kelly trở lại, vẫn lộng lẫy, kiêu sa và truyền cảm hứng sau nhiều thập kỷ.

*Theo marieclaire