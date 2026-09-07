Vương phi Charlene diện váy Carolina Herrera, khoe vẻ nữ tính hiếm thấy giữa khung cảnh nước Pháp

Mới đây, Vương phi Charlene cùng Thân vương Albert II và hai con là Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella xuất hiện tại Les Baux-de-Provence, Pháp. Trong chuyến đi, bà xã Thân vương Monaco nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi lựa chọn trang phục mang đậm tinh thần thanh lịch đặc trưng của Carolina Herrera.

Charlene diện một chiếc váy dài họa tiết hoa với phom dáng ôm vừa phải, tạo đường nét mềm mại cho vóc dáng cao ráo của cô. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ họa tiết hoa được xử lý tinh tế, đem lại cảm giác nữ tính và trang nhã. Đây cũng là kiểu trang phục khá phù hợp với khung cảnh miền Nam nước Pháp, nơi vẻ đẹp tự nhiên và sự phóng khoáng được đặt cạnh nét sang trọng một cách hài hòa.

Điểm thú vị nằm ở chỗ chiếc váy này đem tới một Vương phi Charlene khá khác so với hình ảnh thường thấy. Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, cô thường ưu tiên những bộ suit có đường cắt may sắc nét, áo khoác cấu trúc mạnh hoặc các thiết kế tối giản mang màu sắc trung tính. Phong cách ấy phù hợp với chiều cao nổi bật, thần thái lạnh và vẻ ngoài mạnh mẽ của Charlene, đồng thời tạo nên hình ảnh một thành viên hoàng gia hiện đại, quyền lực.

Với Carolina Herrera, cảm giác ấy được tiết chế đáng kể. Họa tiết hoa và chất liệu rủ khiến tổng thể trở nên mềm hơn, trong khi độ dài của váy giúp vóc dáng của Charlene thêm thanh thoát. Cô không cần sử dụng những chi tiết quá bắt mắt để thu hút sự chú ý. Chính sự tiết chế trong thiết kế lại khiến bộ trang phục có vẻ sang trọng theo cách rất tự nhiên.

Charlene cũng giữ cách phối phụ kiện tương đối tối giản, qua đó để chiếc váy trở thành điểm nhấn chính. Đây vốn là cách xây dựng hình ảnh khá đặc trưng của cô: Thay vì phủ đầy trang sức hoặc sử dụng quá nhiều phụ kiện, Charlene thường lựa chọn một món đồ chủ đạo rồi để tổng thể xoay quanh thiết kế đó.

Nếu xét riêng về phong cách, đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý của Charlene trong thời gian gần đây bởi nó cho thấy cô có thể chuyển đổi khá linh hoạt giữa hai hình ảnh tưởng như đối lập. Một bên là những bộ suit mạnh mẽ, sắc nét thường gắn với phong cách power dressing; bên kia là váy hoa nữ tính nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng cần có của một thành viên hoàng gia.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước, Charlene từng xuất hiện với một bộ suit trắng của Etro. Thiết kế gồm blazer hai hàng khuy, quần đồng bộ và giày mũi nhọn, tạo nên hình ảnh hoàn toàn khác: mạnh mẽ, hiện đại và sắc sảo. Khi đặt cạnh chiếc váy Carolina Herrera lần này, sự tương phản trong cách lựa chọn trang phục càng trở nên rõ rệt.

Nếu bộ suit trắng của Etro cho thấy khả năng chinh phục phong cách quyền lực của Charlene thì chiếc váy Carolina Herrera lại chứng minh điều ngược lại: Cô hoàn toàn có thể trở nên mềm mại mà không đánh mất vẻ sang trọng. Đây có lẽ cũng là điểm làm nên sức hút trong phong cách của Vương phi Charlene. Cô không bị bó buộc vào một công thức thời trang duy nhất mà có thể thay đổi hình ảnh tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Trong khi đó, Công chúa Gabriella cũng xuất hiện với một chiếc váy trắng kết hợp sandal màu tan. Cách lựa chọn trang phục của hai mẹ con tạo nên tổng thể khá hài hòa, nhưng Charlene vẫn nổi bật nhờ phom váy dài cùng chiều cao ấn tượng.

Ở tuổi ngoài 40 và đã là mẹ của hai con, Vương phi Charlene vẫn duy trì một phong cách thời trang rất riêng. Cô không chạy theo những xu hướng quá ngắn hạn mà thường ưu tiên các thiết kế có phom dáng đẹp, chất liệu tốt và khả năng tạo hiệu ứng thanh lịch lâu dài. Từ suit may đo, váy dạ hội cho đến những bộ trang phục đời thường, Charlene đều có cách tiết chế vừa đủ để giữ được hình ảnh sang trọng nhưng không quá phô trương.

Chiếc váy Carolina Herrera lần này vì thế không chỉ đơn giản là một lựa chọn trang phục cho chuyến đi tới Pháp. Nó còn cho thấy một khía cạnh khác trong phong cách của Vương phi Charlene: Nữ tính hơn, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ nguyên khí chất thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn của cô.