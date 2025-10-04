Vương Nhất Bác bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông với diện mạo cực kỳ mới

Tuần lễ thời trang Paris tiếp tục bùng nổ khi LOEWE trình làng bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho nữ. Ngoài sàn runway đậm chất nghệ thuật, tâm điểm chú ý thuộc về hàng ghế đầu toàn sao – nơi quy tụ loạt gương mặt đình đám từ Á sang Âu như Vương Nhất Bác, Trần Đô Linh, Kim Yoo Jung, ALLDAY PROJECT, Emily Ratajkowski…

Không chỉ mang đến bộ sưu tập Xuân Hè 2026 giàu cảm hứng nghệ thuật, LOEWE còn khiến mạng xã hội bùng nổ khi dàn khách mời xuất hiện đông đảo và nổi bật bậc nhất tuần lễ thời trang Paris năm nay.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trở thành tâm điểm truyền thông ngay khi bước vào khán phòng. Nam diễn viên – ca sĩ xứ Trung gây ấn tượng với outfit tối giản gồm sơ mi caro xanh lá, áo len vàng layering tinh tế, quần cargo đen và giày đồng điệu. Phong thái điềm tĩnh, ánh nhìn lạnh lùng cùng khí chất thời trang hiện đại giúp anh chiếm trọn spotlight và khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu thế hệ mới.

Trần Đô Linh

Lần đầu góp mặt với tư cách Đại sứ thương hiệu mới của LOEWE, Trần Đô Linh trở thành tâm điểm săn đón của truyền thông quốc tế. Nữ diễn viên lựa chọn tank top đỏ nổi bật phối cùng jeans dáng rộng, nhấn nhá bằng túi Flamenco Purse đen và giày mũi nhọn, mang đến vẻ hiện đại, phóng khoáng và trẻ trung.

Huệ Anh Hồng

Đặc biệt, minh tinh gạo cội Huệ Anh Hồng – biểu tượng điện ảnh Hong Kong – cũng xuất hiện trong vai trò Đại sứ thương hiệu. Với áo sơ mi oversized hồng, quần short jeans, sandals dây mảnh và túi oversized hai tông màu, bà toát lên thần thái tự tin, phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng. Sự xuất hiện song song của Huệ Anh Hồng và Trần Đô Linh được xem như lời tuyên ngôn thời trang về sự giao thoa giữa hai thế hệ biểu tượng – một đại diện cho kinh điển, một đại diện cho hiện đại.

Kim Yoo Jung

Bên cạnh đại diện Trung Quốc, Kim Yoo Jung – “em gái quốc dân” Hàn Quốc – chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp thanh thuần trong váy slip dress màu kem cùng túi Puzzle Featherlight. Vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế giúp cô trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn lẫn quốc tế.

ALLDAY PROJECT

Ba thành viên Woochan, Bailey và Tarzzan của nhóm ALLDAY PROJECT tiếp tục mang tinh thần “streetwear high-fashion” đến hàng ghế đầu. Từ denim-on-denim, áo khoác da đến jacket lông cừu mix boots hầm hố – mỗi người đều thể hiện cá tính thời trang riêng, góp phần định hình phong cách trẻ trung và phá cách cho LOEWE.

Milk Pansa

Đến từ Thái Lan, Milk Pansa và Junior Panachai đem đến làn gió mới mẻ: cô diện sơ mi trắng – chân váy nâu – blazer vàng nhạt với điểm nhấn là túi Flamenco đỏ rượu, trong khi Junior chọn áo thun xanh, trench coat nâu và quần suông rộng. Cặp đôi tạo nên hình ảnh trẻ trung, thời thượng giữa không khí đẳng cấp của Paris.

Junior

Giữa dàn khách mời quốc tế, Emily Ratajkowski (Emrata) tiếp tục chứng minh đẳng cấp IT-girl Hollywood với trench coat đỏ, thắt lưng da đen và kính râm bản lớn, biến hàng ghế đầu thành sàn catwalk thứ hai.

Emma Chamberlain

Trong khi đó, Emma Chamberlain – biểu tượng Gen Z của thời trang đương đại – gây ấn tượng với đầm sơ mi wrap trắng, túi Flamenco đỏ và son đỏ trầm. Cô khéo léo thể hiện phong cách “less is more” đầy cá tính, khiến giới trẻ quốc tế không ngừng bàn luận.

Kết lại bữa tiệc toàn sao, runway LOEWE Xuân Hè 2026 mang đến bức tranh nghệ thuật đầy lãng mạn dưới thời Giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ biển Địa Trung Hải với bảng màu rực rỡ, tua rua phóng khoáng và kỹ thuật xử lý da thủ công tinh xảo – vừa tôn vinh di sản gần 180 năm của nhà mốt, vừa thổi luồng sinh khí hiện đại, tự do và nữ tính cho thời trang mùa mới.