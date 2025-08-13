Trong làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện về mức cát-xê và khối tài sản khủng của các ngôi sao luôn khiến công chúng tò mò. Đặc biệt với những nam diễn viên vừa có tài năng diễn xuất, vừa nắm trong tay khối tài sản kếch xù, sức hút của họ càng tăng gấp bội.

Theo bảng xếp hạng mới nhất từ Facts Outcome - một kênh chuyên cung cấp thông tin về diễn viên Trung Quốc, top 10 nam diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2025 chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc. Dù ở đỉnh cao hay bị cho là “hết thời”, họ vẫn chứng minh một điều rằng độ giàu có và vị thế trong ngành là điều khó ai có thể lay chuyển.

10. Lưu Vũ Ninh - 20 triệu USD

Xuất thân là ca sĩ, Lưu Vũ Ninh chỉ mới vài năm trở lại đây mới thực sự lấn sân mạnh sang diễn xuất. Năm 2025, anh gây bùng nổ với hai bộ phim cổ trang Khom Lưng và Thư Quyển Nhất Mộng, đều đạt lượng xem trực tuyến ấn tượng và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Lối diễn giàu cảm xúc, phù hợp với hình tượng nam chính trầm mặc, lạnh lùng đã giúp Lưu Vũ Ninh được đông đảo khán giả yêu mến, bất chấp tranh cãi ngoại hình. Khối tài sản 20 triệu USD là thành quả của sự bứt phá mạnh mẽ trong cả sự nghiệp diễn xuất lẫn âm nhạc, giúp Lưu Vũ Ninh chứng minh được sức hút của mình.

9. Vương Hạc Đệ - 20 triệu USD

Bắt đầu nổi tiếng từ vai Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng bản mới, Vương Hạc Đệ nhanh chóng tạo bước đột phá nhờ bom tấn Thương Lan Quyết. Gương mặt điển trai, khí chất lạnh lùng cùng phong thái cuốn hút giúp anh trở thành gương mặt yêu thích của các thương hiệu lớn. Đặc biệt, sức hút của anh trên thị trường châu Á tăng mạnh sau vai tổng tài trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Dù năm 2025 chưa có tác phẩm gây bão, Vương Hạc Đệ vẫn duy trì thu nhập ổn định và giữ được vị thế trong nhóm sao nam trẻ giàu có hàng đầu hiện nay.

8. Nhậm Gia Luân - 30 triệu USD

Nhậm Gia Luân là cái tên nổi tiếng nhờ những vai diễn vừa có chiều sâu vừa giàu cảm xúc. Anh từng gây dấu ấn với Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố và chứng minh khả năng cân cả cổ trang lẫn hiện đại. Năm 2025, dù không có dự án mới thật sự bùng nổ, Nhậm Gia Luân vẫn giữ được độ phủ sóng ổn định nhờ lượng fan trung thành và cách lựa chọn kịch bản thông minh. Khối tài sản 30 triệu USD của anh là kết quả của nhiều năm nỗ lực, liên tục làm mới mình trong mắt khán giả.

7. Cung Tuấn - 30 triệu USD

Sở hữu vẻ đẹp lãng tử cùng phong cách diễn xuất ngày càng trưởng thành, Cung Tuấn được biết đến rộng rãi qua Sơn Hà Lệnh và hàng loạt dự án quảng cáo lớn. Dù 2025 chưa có tác phẩm truyền hình hay điện ảnh mới gây sốt, Cung Tuấn vẫn là cái tên được săn đón tại các sự kiện thời trang quốc tế. Sự kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật và thương mại giúp anh duy trì mức thu nhập khủng, giữ vững vị trí trong top 10.

6. Dương Dương - 40 triệu USD

Nhắc đến Dương Dương, khán giả nghĩ ngay đến hình ảnh soái ca của dòng phim chuyển thể. Năm 2025, anh tái xuất ấn tượng với Phàm Nhân Tu Tiên - tác phẩm tiên hiệp được đầu tư công phu và kỳ vọng cao. Sau nhiều năm gây tranh cãi về diễn xuất, tác phẩm này giúp Dương Dương nhận nhiều lời khen, được đánh giá khá tốt về mặt biểu cảm. Hiện tại, Dương Dương không chỉ thu hút khán giả qua vai diễn mà còn là gương mặt quảng cáo đắt giá, góp phần nâng tổng tài sản lên tới 40 triệu USD.

5. Vương Nhất Bác - 45 triệu USD

Từ sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác duy trì độ nóng tên tuổi bằng cách liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực: phim ảnh, ca nhạc, đua xe thể thao. Năm nay, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án được chú ý, đồng thời là đại diện của nhiều thương hiệu toàn cầu. Khối tài sản 45 triệu USD khẳng định vị thế vững chắc của Vương Nhất Bác, dù vẫn phải nhường vị trí cao hơn cho đối thủ quen thuộc Tiêu Chiến - người cũng cùng anh đổi đời nhờ Trần Tình Lệnh năm nào.

4. Hứa Khải - 45 triệu USD

Hứa Khải bắt đầu nổi như cồn sau thành công của Diên Hi Công Lược. Khả năng biến hóa đa dạng giúp anh chinh phục cả cổ trang lẫn hiện đại. Tuy nhiên, việc liên tục nhận những kịch bản dở khiến tên tuổi của anh có phần sa sút, thậm chí còn bị xếp vào hàng "ông hoàng phim rác". Năm 2025, Hứa Khải vẫn đều đặn xuất hiện, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Việc đứng ngang hàng Vương Nhất Bác ở mức tài sản 45 triệu USD cho thấy anh là một trong những gương mặt sáng giá ở thế hệ của mình.

3. Tiêu Chiến - 50 triệu USD

Tiêu Chiến không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ mà còn biết cách duy trì và làm mới sức hút qua từng năm. Năm 2025, anh ghi dấu ấn khi cùng lúc xuất hiện ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Ở mảng điện ảnh, Anh Hùng Xạ Điêu mang đến cho Tiêu Chiến cơ hội thử sức với vai diễn võ hiệp kinh điển, đáng tiếc khi phim không thành công. Trên màn ảnh nhỏ, Tàng Hải Truyện giúp anh một lần nữa tỏa sáng ở dòng phim cổ trang. Dù không phải dự án nào cũng thành công rực rỡ về doanh thu hoặc tỷ suất người xem, việc liên tục xuất hiện trong các tác phẩm lớn giúp Tiêu Chiến củng cố vị thế hàng đầu và giữ sức nóng truyền thông.

2. Lưu Đức Hoa - 200 triệu USD

Là một trong những huyền thoại sống của điện ảnh Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa đã để lại dấu ấn sâu đậm khắp thị trường Đại Lục. Sự nghiệp của anh trải dài hơn bốn thập kỷ với hàng trăm vai diễn đa dạng, từ anh hùng hành động, cảnh sát chính nghĩa cho đến những nhân vật nội tâm sâu sắc. Song song với điện ảnh, Lưu Đức Hoa còn thành công vang dội ở lĩnh vực ca hát, trở thành “thiên vương” trong lòng người hâm mộ khắp châu Á.

Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nam diễn viên vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn, tham gia các dự án điện ảnh chất lượng, phát hành album và xuất hiện tại nhiều sự kiện nghệ thuật lớn. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn là nhà đầu tư thông minh, sở hữu nhiều bất động sản và cổ phần trong các công ty giải trí, giúp nguồn thu nhập luôn ổn định và nâng khối tài sản lên con số 200 triệu đô.

1. Thành Long - 400 triệu USD

Từ năm 2015, Thành Long đã được xếp vào nhóm nghệ sĩ giàu có nhất Trung Quốc và chỉ một năm sau đó, anh còn lọt vào danh sách diễn viên có cát-xê cao nhất toàn cầu. Mười năm trôi qua, bất chấp những ý kiến cho rằng anh đã “hết thời”, Thành Long vẫn giữ vững vị trí số 1 về độ giàu có và quyền lực trong giới diễn viên Hoa ngữ. Ngoài màn ảnh, Thành Long còn kiếm bộn từ hợp đồng quảng cáo, tham dự sự kiện, bất động sản và các dự án từ thiện quy mô lớn. Với khối tài sản 400 triệu USD, gấp đôi vị trí thứ 2, có chỉ cần còn hoạt động nghệ thuật, Thành Long sẽ không bao giờ có đối thủ ở cuộc đua này.