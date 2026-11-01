Người ta thường nói mùa nào thức nấy, nhưng với "phú bà" Ngọc Loan, có lẽ phải đổi thành mùa nào đu trend mùa ấy. Đặc biệt, một khi đã bắt tay vào thực hiện, người đẹp không chỉ quan tâm đến thành phẩm mà còn chăm chút cả dụng cụ, cách bày biện và không gian xung quanh.

Mới đây, Ngọc Loan Trần tiếp tục khiến người theo dõi thích thú khi chia sẻ video tự tay pha chế Pumpkin Spice Latte, một trong những thức uống đặc trưng của mùa thu, gắn liền với thương hiệu Starbucks.

Điều khiến dân mạng chú ý không chỉ là món đồ uống mà còn nằm ở bộ sưu tập đồ bếp đáng yêu xuất hiện trong video. Từ chiếc nồi gang hình bí ngô đến những chiếc ly mang đậm không khí Halloween, món nào cũng khiến hội chị em yêu bếp núc phải xuýt xoa.

Thậm chí, có người còn hài hước đề nghị Ngọc Loan cất bớt đồ đi vì nhìn mãi chỉ thêm mê!

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Mùa thu phải có Pumpkin Spice Latte, nhưng Ngọc Loan làm tại nhà cũng cầu kỳ chẳng kém ngoài tiệm

Trên trang TikTok cá nhân, Ngọc Loan đăng tải video mới kèm dòng chia sẻ: "Hôm nay pha chế một món nước mới. Mọi người có ai thử uống Pumpkin Spice Latte chưa?".

Pumpkin Spice Latte là thức uống mang hương vị đặc trưng của mùa thu phương Tây, thường kết hợp cà phê, sữa, bí ngô và các loại gia vị ấm như quế, gừng, nhục đậu khấu. Đây cũng là một trong những món đồ uống theo mùa nổi tiếng của Starbucks. Thay vì ra cửa hàng thưởng thức, Ngọc Loan quyết định tự tay pha chế tại nhà.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Trong video, người đẹp xuất hiện với chiếc váy đen có phần cổ và tay áo đính lông vũ màu sáng. Cô đứng bên khu vực bếp, chuẩn bị các nguyên liệu và thực hiện từng công đoạn pha chế. Đáng chú ý, chiếc nồi được sử dụng có thiết kế hình quả bí ngô màu cam nổi bật. Ngọc Loan cho nguyên liệu vào nồi, thêm chất lỏng rồi khuấy đều để tạo thành hỗn hợp dùng cho món đồ uống.

Không gian bếp cũng được trang trí theo chủ đề Halloween với những cành bí ngô mini, những chiếc bình lớn màu xanh đen, chim quạ, đầu lâu và đèn lồng nhỏ. Nhờ vậy, ngay cả quá trình pha chế cũng có cảm giác như một hoạt động tận hưởng không khí lễ hội.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Thành phẩm được Ngọc Loan bày biện trong những chiếc cốc hình vạc phù thủy màu đen, phía trên có lớp kem trắng và bột quế.

Một chiếc cốc còn có chi tiết màu tím chảy xuống thành, trong khi chiếc còn lại được đặt trên giá treo phía trên mô hình ngọn lửa phát sáng. Nhìn cách bày biện, khó mà nghĩ đây chỉ là một buổi pha cà phê thông thường tại nhà. Từng món đồ đều ăn nhập với nhau, tạo nên một góc Halloween vừa dễ thương, vừa có chút ma mị.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Hôm trước mê nồi cà chua, hôm nay dân mạng lại phát sốt vì nồi bí ngô

Nếu thường xuyên theo dõi Ngọc Loan, hẳn nhiều người đã quen với sở thích sưu tầm những món đồ bếp có thiết kế độc đáo của cô.

Cách đây không lâu, người đẹp từng khiến hội chị em xuýt xoa khi sử dụng chiếc nồi gang Staub hình quả cà chua. Món đồ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, màu sắc nổi bật và thiết kế mô phỏng trái cà chua rất sinh động. Đến video lần này, bộ sưu tập lại có thêm những chiếc nồi gang hình bí ngô màu cam.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Đây là dòng thiết kế đặc trưng của thương hiệu đồ bếp cao cấp Staub, với phần thân nồi mô phỏng những đường múi bí ngô và núm cầm trên nắp được tạo hình cuống quả. Vừa có thể sử dụng trong nấu nướng, món đồ vừa mang tính trang trí, đặc biệt phù hợp với không khí mùa thu và Halloween.

Trong video của Ngọc Loan, hai chiếc nồi bí ngô kích thước khác nhau được đặt cạnh nhau trên mặt bếp. Màu cam bóng nổi bật giữa không gian nội thất tông kem, vàng và nâu, khiến góc bếp trông ấm áp hơn hẳn.

Tuy nhiên, chưa dừng ở đó, những chiếc cốc hình vạc phù thủy mang biểu tượng Starbucks cũng nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý. Thiết kế vạc đen có quai xách, chân đỡ và những chi tiết trang trí nhỏ khiến món đồ trông như bước ra từ một bộ phim về phép thuật. Khi được kết hợp cùng kem sữa và phụ kiện Halloween, chiếc cốc không chỉ dùng để đựng thức uống mà còn trở thành một phần của tổng thể trang trí.

Phải nói rằng Ngọc Loan có một sở thích rất dễ khiến hội chị em yêu bếp núc "hao ví": Đó là sưu tầm những món đồ vừa dùng được, vừa đẹp đến mức chỉ muốn trưng bày.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Dân mạng đồng loạt đòi Ngọc Loan cất đồ đi vì nhìn mà mê không chịu nổi

Dưới video, bên cạnh những lời khen dành cho sự khéo léo của Ngọc Loan, không ít người lại dành sự quan tâm đặc biệt cho những món đồ bếp xuất hiện trong khung hình.

Một bình luận hài hước nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Sao chị có thể sưu tầm ba cái đồ dễ thương quá dị, rồi cái ly Starbucks cũng quá trời".

Có thể thấy, sức hút từ những video vào bếp của Ngọc Loan không chỉ nằm ở món ăn hay thức uống được thực hiện mà còn ở niềm vui khi được ngắm nhìn những món đồ xinh xắn. Đáng nói, người đẹp cũng liên tục làm mới nội dung theo từng dịp lễ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã khiến người xem thích thú với món pizza tạo hình đầu lâu bằng nấm, tiếp đó là màn cắm hoa Halloween sử dụng những cụm hoa tím đậm, cành cây khô và bí ngô ánh vàng. Đến lần này, Ngọc Loan lại mang không khí lễ hội vào căn bếp với Pumpkin Spice Latte và bộ dụng cụ pha chế theo chủ đề phù thủy.

Từ nấu nướng, cắm hoa đến pha chế đồ uống, mỗi hoạt động đều được cô biến thành một trải nghiệm có tính thẩm mỹ riêng.

Điều thú vị là dù sử dụng nhiều món đồ trang trí, Ngọc Loan vẫn giữ được sự đồng nhất trong phong cách. Những màu sắc đặc trưng của Halloween như cam, tím, đen được kết hợp cùng ánh sáng vàng và nội thất sang trọng, khiến tổng thể không quá đáng sợ mà thiên về vẻ cổ điển, vui mắt.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Tất nhiên, không phải ai cũng cần sở hữu một bộ sưu tập đồ bếp đắt tiền để tận hưởng mùa lễ hội. Chỉ một chiếc cốc có họa tiết bí ngô, vài cành hoa trang trí hay món thức uống tự pha tại nhà cũng đủ mang đến cảm giác mới mẻ.

Nhưng phải công nhận rằng, nhìn Ngọc Loan say sưa "chơi đồ hàng" trong căn bếp của mình, hội chị em quả thực rất khó làm ngơ. Bởi điều dễ gây nghiện nhất trong những video này đôi khi chẳng phải món ăn, mà là cảm giác muốn lập tức sắm thêm một chiếc nồi, một chiếc ly hay vài món đồ xinh xắn để mang về căn bếp của chính mình.

Và có lẽ vì thế, yêu cầu hài hước của dân mạng dành cho "phú bà" Ngọc Loan cũng hoàn toàn dễ hiểu: Chị cất bớt đồ đi, chứ cứ khoe thế này ai mà chịu nổi!