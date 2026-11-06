Vương hậu Letizia diện lại bộ suit cũ mà đẹp xuất sắc

Xuất hiện trong hoạt động dành cho các đệ nhất phu nhân và người tháp tùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-American, Vương hậu Letizia lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, khác hẳn vẻ lộng lẫy trong đêm tiệc trước đó. Bà diện bộ suit màu xanh nhạt của BOSS, phối cùng áo blouse đen và giày Mary Jane, tạo nên tổng thể vừa chuyên nghiệp vừa nữ tính.

Bộ suit xanh BOSS và cách phối đồ tinh tế

Bộ trang phục gồm blazer dáng đứng với phần vai được thiết kế chỉn chu, hàng khuy đen nổi bật và quần âu ống rộng đồng điệu. Sắc xanh nhẹ nhàng giúp Vương hậu Letizia trông tươi tắn, trong khi phom dáng trang phục tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát. Điểm đáng khen là cách bà kết hợp bộ suit với áo blouse đen. Thay vì lựa chọn sơ mi trắng quen thuộc, sắc đen tạo độ tương phản rõ ràng, khiến trang phục có chiều sâu và trở nên hiện đại hơn. Chi tiết cổ áo mềm mại cũng làm giảm vẻ cứng nhắc thường thấy ở những bộ suit công sở.

Vương hậu hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày Mary Jane của Sézane, hoa tai từ El Corte Inglés cùng kiểu tóc uốn sóng nhẹ, chải gọn gàng. Lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt và làn da giúp gương mặt thêm rạng rỡ. Từng chi tiết đều được tiết chế, không món phụ kiện nào quá nổi bật hay lấn át tổng thể.

Đặc biệt, đây không phải trang phục mới. Vương hậu Letizia từng diện bộ suit BOSS này từ năm 2024, trong một sự kiện tại Học viện Quân sự Zaragoza có sự hiện diện của Công chúa Leonor. Sau hai năm, thiết kế vẫn giữ được vẻ đẹp hiện đại và phù hợp với phong cách của bà.

Phụ nữ công sở có thể học gì từ Vương hậu Letizia?

Ở tuổi 54, Vương hậu Letizia cho thấy không cần liên tục mua sắm trang phục mới để duy trì hình ảnh thời thượng. Một bộ suit có chất liệu tốt, phom dáng chuẩn và màu sắc dễ phối hoàn toàn có thể được sử dụng trong nhiều năm.

Cách kết hợp xanh pastel với đen cũng rất đáng tham khảo. Đây là công thức đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt dành cho phụ nữ muốn mặc đồ sáng màu mà vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Áo blouse đen, quần ống rộng và đôi giày gót thấp đều là những món đồ dễ ứng dụng trong môi trường công sở.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn kiểu tóc mềm mại và trang sức nhỏ gọn giúp trang phục bớt khô cứng. Thay vì cố gắng tạo điểm nhấn bằng quá nhiều phụ kiện, Vương hậu Letizia để chính sự vừa vặn và cách phối màu thể hiện gu thẩm mỹ.

Không cần váy áo cầu kỳ hay thiết kế mới nhất, Vương hậu Tây Ban Nha vẫn ghi điểm bằng một bộ suit quen thuộc. Đôi khi, sự thanh lịch đơn giản chỉ nằm ở việc hiểu rõ phong cách của bản thân và biết cách làm mới những món đồ đã có trong tủ quần áo.