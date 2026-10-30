Nhắc đến những biểu tượng thời trang Hoàng gia châu Âu, Vương phi Kate Middleton thường là cái tên được công chúng nhớ đến đầu tiên. Tuy nhiên, Hoàng gia Bỉ cũng có một nhân vật sở hữu gu thời trang đáng chú ý không kém, đó là Vương hậu Mathilde. Ở tuổi 53, bà duy trì phong cách nữ tính, chỉn chu và đặc biệt khéo léo trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với từng sự kiện.

Chỉ trong những ngày cuối tháng 10/2026, hai lần xuất hiện của Vương hậu Bỉ tiếp tục cho thấy khả năng phối đồ đáng học hỏi. Không nhất thiết phải diện những bộ cánh đắt đỏ hay thiết kế gây choáng ngợp, bà vẫn biết cách tạo điểm nhấn bằng phom dáng, màu sắc và những chi tiết nhỏ.

Vương hậu Mathilde nổi bật với áo vàng chanh và chân váy cạp cao

Ngày 29/10, Vương hậu Mathilde đến tham quan triển lãm L'impressionnisme, une histoire belge (Trường phái Ấn tượng, một câu chuyện Bỉ) tại bảo tàng La Boverie ở Liège, Bỉ.

Triển lãm giới thiệu khoảng 150 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có những sáng tác của Franz Courtens, Anna Boch và Théo Van Rysselberghe, nhằm làm nổi bật đóng góp của các họa sĩ Bỉ đối với trường phái Ấn tượng. Xuất hiện giữa không gian trưng bày những bức tranh nhiều màu sắc, Vương hậu Mathilde lựa chọn trang phục khá đơn giản nhưng có tính toán về mặt thẩm mỹ.

Bà diện áo dài tay màu vàng chanh với thiết kế cổ tròn, những đường xếp ly nhỏ ở phần cổ áo. Phần thân áo vừa vặn, không quá ôm sát, tạo cảm giác thanh thoát và phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách bà kết hợp áo sáng màu cùng chân váy bút chì xám đậm có phần cạp cao. Thiết kế chân váy dài ngang gối, nhấn vào vòng eo bằng bản cạp rộng, giúp tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và mang đến vẻ ngoài gọn gàng.

Sự kết hợp giữa vàng chanh và xám đậm cũng cho thấy cách sử dụng màu sắc khá khéo léo. Trong khi gam vàng mang đến cảm giác tươi sáng, trẻ trung thì sắc xám giúp tổng thể trở nên nền nã, phù hợp với một sự kiện văn hóa.

Nếu lựa chọn cả bộ trang phục cùng tông màu nổi bật, Vương hậu Mathilde có thể tạo cảm giác quá rực rỡ. Ngược lại, việc sử dụng chân váy tối màu giúp chiếc áo vàng trở thành điểm nhấn duy nhất, khiến tổng thể hài hòa hơn. Bà hoàn thiện diện mạo bằng ví cầm tay màu nâu, giày cao gót tối màu và hoa tai dáng dài. Mái tóc ngắn được tạo kiểu phồng nhẹ, góp phần mang đến hình ảnh chỉn chu mà không cứng nhắc.

Đặc biệt, trang phục còn phù hợp với không gian nghệ thuật xung quanh. Giữa những bức tranh Ấn tượng với các mảng màu phong phú, sắc vàng trên áo của Vương hậu trở thành điểm nhấn thị giác thú vị nhưng không lấn át các tác phẩm.

Không thua Vương phi Kate ở khả năng lựa chọn trang phục

Trước đó hai ngày, ngày 27/10, Vương hậu Mathilde cùng Vua Philippe tham dự lễ trao tước hiệu quý tộc và các danh hiệu danh dự năm 2026 tại Cung điện Hoàng gia ở Brussels. Theo New My Royals, sự kiện nhằm vinh danh những cá nhân có thành tựu và đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong lần xuất hiện này, Mathilde lựa chọn một bộ váy mang phong cách trang trọng với những chi tiết thiết kế được cân nhắc kỹ lưỡng. Phần cổ áo, độ dài tay, vị trí nhấn eo và chiều dài váy tạo nên tổng thể cân đối. Chi tiết nơ nhỏ ở cổ cũng trở thành điểm nhấn được những người theo dõi thời trang Hoàng gia chú ý. Khác với sự kết hợp áo và chân váy có phần linh hoạt khi tham quan triển lãm, lựa chọn tại Cung điện Hoàng gia hướng đến vẻ ngoài trang trọng và nữ tính hơn.

Điểm chung giữa hai lần xuất hiện không nằm ở việc Vương hậu sử dụng trang phục đắt tiền đến đâu, mà ở khả năng lựa chọn thiết kế phù hợp với hoàn cảnh. Đây cũng là một trong những nguyên tắc thời trang thường thấy ở Vương phi Kate Middleton.

Cả hai đều ưu tiên những thiết kế có cấu trúc rõ ràng, phần eo được xử lý khéo léo và chiều dài trang phục phù hợp với các hoạt động chính thức. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, họ xây dựng hình ảnh thông qua những công thức ăn mặc có thể sử dụng lâu dài.

Tất nhiên, mỗi người vẫn có dấu ấn riêng. Nếu Vương phi Kate thường được nhắc đến với những bộ suit, váy coat dress và phong cách hiện đại, Vương hậu Mathilde lại có xu hướng lựa chọn các thiết kế nữ tính cùng những gam màu nổi bật.

Ở tuổi 53, Vương hậu Bỉ cho thấy phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể mặc màu sáng, sử dụng thiết kế nhấn eo và thử nghiệm những chi tiết mới mẻ mà vẫn giữ được sự trang nhã.

Từ hai bộ trang phục của bà, chị em có thể tham khảo ba nguyên tắc đơn giản: Ưu tiên quần áo vừa vặn, kết hợp một gam màu nổi bật với màu trung tính và lựa chọn phụ kiện vừa đủ. Một chiếc áo sáng màu phối cùng chân váy cạp cao, hoặc một bộ váy có đường cắt may đẹp, đều có thể trở thành công thức mặc đẹp dễ ứng dụng trong môi trường công sở hay các sự kiện trang trọng.

Không cần cố gắng trẻ hơn tuổi thật, Vương hậu Mathilde vẫn tạo sức hút bằng sự tự tin và gu thẩm mỹ nhất quán. Đó cũng là điểm khiến phong cách thời trang của bà xứng đáng được nhắc đến bên cạnh những biểu tượng mặc đẹp nổi tiếng của Hoàng gia châu Âu.