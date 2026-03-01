Sina đưa tin bộ phim Tướng Môn Độc Hậu là dự án gây chú ý ngay từ khi vừa khai máy. Hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa đều bị nhiều khán giả chê là già dặn quá mức, không phù hợp với độ tuổi của nhân vật trong tiểu thuyết. Thậm chí, khi hai ngôi sao được tuyên bố chính thức nhận vai, những từ khóa liên quan chiếm trọn BXH chủ đề nóng nhất trên Weibo với hơn 200 triệu lượt đọc.

Ngày 1/3, lần đầu tiên khán giả được thấy tạo hình Hầu gia của Vương Hạc Đệ trên phim trường Tướng Môn Độc Hậu. Có thể nói, đoàn phim không tiếc tiền để may những bộ trang phục sang trọng quyền quý, phụ kiện đều đẳng cấp vượt trội để khiến nam chính mà họ đã chọn trở nên nổi bật trên phim trường.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ gây chấn động vì cao sang quyền quý

Nam diễn viên không hợp với vai diễn Tạ Cảnh Hành, nhưng anh lại được đầu tư chỉn chu về mặt tạo hình

Vương Hạc Đệ có chiều cao nổi bật 1m85, không hề bị bộ trang phục "nuốt dáng" mà càng trở nên vững chãi quyền uy hơn. Bên cạnh đó, ngoại hình của nam diễn viên được đánh giá đẹp cuốn hút không thể rời mắt. Chính vì vậy, chỉ riêng tạo hình đầu tiên của Vương Hạc Đệ đã chiếm một từ khóa hot với hơn 24 triệu lượt đọc.

"Vương Hạc Đệ trông vừa ngông vừa ngầu", "Đóng vai lạnh lùng thì không làm khó được Vương Hạc Đệ, cái khí chất 'kẻ sống chớ lại gần' cuốn không thể tả", "Đẹp trai ngút ngàn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào dung mạo của cậu ấy", "Ai còn chê nữa không", "Vương Hạc Đệ có thần thái của vương tử hầu gia rồi đó", "Bộ đồ sang trọng quá, nhìn qua màn hình cũng thấy toàn mùi tiền", khán giả bình luận về tạo hình Tạ Cảnh Hành của Vương Hạc Đệ.

Khán giả đồng loạt quay xe vì Tạ Cảnh Hành quá cuốn hút

Tuy nhiên, một số khán giả vẫn cho rằng hình ảnh trên phim trường của nam diễn viên rất ổn, nhưng anh cần chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất khi tác phẩm phát sóng. Bên cạnh đó, không ai phủ nhận ngoại hình của Vương Hạc Đệ đẹp nổi bật, song, nam diễn viên vẫn bị đánh giá già dặn hơn nam chính Tạ Cảnh Hành.

Mặt khác, tạo hình nữ chính Thẩm Diệu của Mạnh Tử Nghĩa cũng được đánh giá khá tốt. Lúc đầu, nữ diễn viên 31 tuổi bị chê quá già để đóng vai thiếu nữ 14 tuổi. Tuy nhiên, trong tác phẩm này, Mạnh Tử Nghĩa lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng trong veo giúp cô ăn gian tuổi tác khá nhiều.

Tạo hình nữ chính của Mạnh Tử Nghĩa cũng nhận được những phản hồi tích cực

Tướng Môn Độc Hậu của Thiên Sơn Trà Khách vốn sở hữu lượng người yêu thích hùng hậu, Tạ Cảnh Hành luôn đứng Top 1 trong bảng xếp hạng nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, Thẩm Diệu cũng rất được yêu mến. Chính vì vậy, việc lựa chọn ai đóng nam nữ chính từng gây ra nhiều cuộc tranh cãi vì không có diễn viên nào có thể làm hài lòng cả khán giả lẫn nhà sản xuất.

Vương Hạc Đệ đóng vai Tạ Cảnh Hành, được miêu tả có vẻ đẹp thoát tục "không giống người phàm", gương mặt tựa hồ ly luôn mang theo ý cười đào hoa trêu chọc người khác. Tuy nhiên, khí chất của Vương Hạc Đệ rất khác với Tạ Cảnh Hành, tuổi tác cũng có sự chênh lệch lớn. Do đó, nhiều người từng không hài lòng vì anh được chọn đóng chính.

Tướng Môn Độc Hậu xoay quanh tiểu thư nhà tướng Thẩm Diệu yêu say đắm và gả cho Định vương, ai ngờ hắn chỉ lợi dụng gia thế và binh quyền nhà nàng rồi vứt bỏ khiến cả Thẩm gia thương vong. Sau đó Thẩm Diệu trọng sinh về năm 14 tuổi, từng bước trả thù và tiếp nối duyên phận với thế tử hầu gia Tạ Cảnh Hành.

Tướng Môn Độc Hậu là bộ tiểu thuyết có nhiều người yêu thích bậc nhất Trung Quốc

Chính vì vậy, áp lực của Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa rất lớn

Nguồn: Sina, Weibo