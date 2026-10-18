Vợ Vương Anh Ole là ai?

Mới đây, thông tin Vương Anh Ole (tên đầy đủ là Trần Vương Anh, sinh năm 1992, tại Hà Nội) tổ chức lễ ăn hỏi nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng chia sẻ clip tại nhà, hé lộ không khí của sự kiện trọng đại. Trong ngày vui của anh, bạn bè, đồng nghiệp cũng lần lượt đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội, gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Hình ảnh trong đám hỏi Vương Anh Ole sáng nay đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Clip anh chàng hài hước chia sẻ về không gian đám hỏi. Nguồn: Vương Anh Ole.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô dâu chính thức lộ diện trước công chúng.

Trước đó, vào khoảng tháng 8, Vương Anh Ole từng khiến dân tình xôn xao khi đăng tải hình ảnh nắm tay một cô gái, bên cạnh là nhẫn cầu hôn và một bó hoa. Tuy nhiên, thay vì công khai danh tính nửa kia, nam diễn viên lại lựa chọn cách úp mở đầy hài hước với dòng chú thích: “Cảm ơn vì đã đến. Nhưng tại sao nhẫn cầu hôn lại đeo ngón giữa?”.

Sau bài đăng này, anh tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên TikTok. Song, anh chàng vẫn quyết giấu kín danh tính nửa kia dù không giữ kín chuyện tình yêu. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh cũng chia sẻ hình ảnh, clip đi chơi với nửa kia hay gần đây là các bài đăng đi thử váy cưới, chụp ảnh cưới, song thường che mặt hoặc quay bóng lưng, để lộ giọng nói.

Đám hỏi của Vương Anh Ole hôm nay. Ảnh: FBNV.

Trước đó, sao nam này cũng chia sẻ ảnh, clip đi thử váy cưới song giấu kín gương mặt nửa kia. Ảnh: TikTok NV.

Bởi vậy, khi thông tin cả hai chính thức tổ chức lễ ăn hỏi được chia sẻ, danh tính vợ sắp cưới của Vương Anh Ole nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

“Vậy là cưới thật ha, cô dâu xinh quá mà giấu kín quá”, “Mai Bừng gì mà đúng không, xinh dữ”, “Đẹp đôi quá, chúc mừng gia đình mình”, “Xinh nha, bạn cô dâu này có làm nghệ thuật không mà trông cũng quen quen”... là một số bình luận của cư dân mạng trước thông tin này.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trong lễ ăn hỏi, nửa kia của Vương Anh Ole có tên Ngọc Mai.

Ngay sau đó, các “thám tử mạng” nhanh chóng tìm kiếm thêm thông tin về cô gái này. Theo phần giới thiệu công khai trên mạng xã hội, Ngọc Mai hiện sinh sống tại Hà Nội và là chủ một shop thời trang.

Trên mạng xã hội, Ngọc Mai cũng khá thoải mái khi chia sẻ hình ảnh cá nhân và những khoảnh khắc bên Vương Anh Ole. Không chỉ có những bức ảnh chụp chung trong các chuyến du lịch, cả hai còn xuất hiện bên nhau trong những buổi gặp gỡ hội bạn, khoảnh khắc sum họp cùng gia đình hay khi tham dự các sự kiện. Qua loạt hình ảnh này, có thể thấy cả hai đã có khoảng thời gian đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động đời thường.

Cả hai đã công khai từ lâu. Ảnh: TikTok NV.

Còn thời điểm cả hai bắt đầu hẹn hò cũng như câu chuyện tình yêu trước khi đi đến quyết định về chung một nhà hiện chưa được công khai.

Vương Anh Ole sinh năm 1992, tên thật là Trần Vương Anh. Anh từng là hot boy đình đám của giới trẻ Hà Nội, được khán giả biết đến qua các sitcom như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn. Sau thời gian tập trung phát triển nội dung trên mạng xã hội, nam diễn viên tiếp tục tham gia diễn xuất và gây chú ý trở lại với vai Thái trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ - nhân vật được xem là “tình địch” của Chải.

Ngoài diễn xuất, Vương Anh còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với các nội dung về đời sống, giải trí, ẩm thực và du lịch. Anh thường xuyên đăng tải clip bắt trend, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và review quán ăn theo phong cách vui vẻ, hài hước, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hiện, anh chàng này sở hữu kênh TikTok với 633N follower.