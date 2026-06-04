Vườn Tween: Khi một chương trình truyền hình không chỉ để xem mà còn để trẻ em được sống trong đó

Đó cũng là lý do chương trình "Những bông hoa nhỏ Vườn Tween" trên VTV3 đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình. Không chỉ dừng lại ở những khung hình phát sóng lúc 18h50 mỗi ngày, chương trình còn lựa chọn một hướng đi khác biệt: bước ra khỏi màn ảnh nhỏ để mang những bài học về dinh dưỡng, vận động, kỹ năng sống và văn hóa đến tận trường học, nơi trẻ em thực sự được trải nghiệm bằng chính đôi chân, đôi tay và cảm xúc của mình.



Một chương trình dành cho trẻ em nhưng không xem trẻ em là khán giả thụ động

Điểm thú vị của Vườn Tween nằm ở cách chương trình tiếp cận thế hệ Alpha - những đứa trẻ lớn lên cùng TikTok, YouTube và mạng xã hội.

Thay vì những bài học giáo điều, chương trình được xây dựng như một khu vườn trải nghiệm với nhiều "mảnh ghép" khác nhau: thể thao, âm nhạc, STEM, kỹ năng sống, dinh dưỡng, sáng tạo... Mỗi chủ đề đều được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, vui nhộn và đầy tính tương tác.

Ở các tập về thể thao, trẻ không chỉ học cách vận động mà còn khám phá những hình thức chơi mới lạ. Những đạo cụ dân gian như mẹt tre, rổ tre hay quạt nan được biến thành công cụ luyện tập đầy sáng tạo. Những bài học về sự phối hợp, tinh thần đồng đội và ý chí bền bỉ được truyền tải thông qua trò chơi thay vì những lời khuyên khô cứng.

Sự xuất hiện của các vận động viên nổi tiếng như Bùi Tiến Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Xuân Vinh hay Châu Tuyết Vân giúp khoảng cách giữa thần tượng và trẻ em được rút ngắn. Các em không chỉ nhìn thấy thành tích mà còn cảm nhận được hành trình nỗ lực phía sau mỗi thành công.

Video chương trình Những bông hoa nhỏ Vườn Tween trên nền tảng số. Nguồn:VTV

Khi bài học dinh dưỡng được kể bằng trải nghiệm thực tế

Một trong những nội dung được đầu tư nhất của chương trình là giáo dục dinh dưỡng học đường.

Nhiều phụ huynh từng đau đầu vì con biếng ăn, thích đồ ăn nhanh hoặc chưa có thói quen lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Thay vì đưa ra những lời khuyên một chiều, Vườn Tween để chính các bạn nhỏ trở thành người khám phá.

Các em được tìm hiểu thế nào là một bữa ăn cân bằng, vai trò của bữa phụ, cách cơ thể hấp thụ dinh dưỡng và lý do vì sao việc ăn uống khoa học lại quan trọng với sự phát triển thể chất lẫn trí tuệ.

Đặc biệt, hành trình đến TH School, nhà máy và trang trại TH đã mang đến cho trẻ em những trải nghiệm khó quên. Từ việc tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất sữa hiện đại, thực hiện các thí nghiệm đơn giản về canxi và protein, cho tới việc quan sát quy trình chăm sóc đàn bò sữa công nghệ cao, mọi kiến thức đều trở nên trực quan và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Không chỉ học, các em còn được thực hành thông qua những thử thách nấu ăn vui nhộn như nấu ăn không dùng dao, không dùng lửa hay hoàn thành món ăn trong thời gian giới hạn. Đây là cách giúp trẻ hình thành kỹ năng sống, sự tự lập và ý thức về dinh dưỡng từ những trải nghiệm thực tế.

Từ sóng truyền hình đến hành trình xuyên Việt

Nếu chương trình trên truyền hình là nơi gieo hạt giống tò mò sáng tạo thì Vườn Tween School Tour chính là nơi những hạt giống ấy được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm thực tế.

Trong năm qua, hành trình đã đi qua nhiều vùng đất khác nhau của Việt Nam, từ Phú Thọ, Huế, Hà Nội đến Phú Quốc, Sơn La và nhiều địa phương khác.

Điều đáng nói là chương trình không chỉ lựa chọn các đô thị lớn. Ekip chủ động tìm đến những vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ em ít có cơ hội tiếp cận các sân chơi giáo dục giải trí chất lượng.

Học sinh Tiểu học Háng Đồng Sơn La xách ghế đi xem School tour. Nguồn:VTV

Những hình ảnh học sinh vùng cao Tà Xùa tự mang ghế vượt qua những con đường đồi núi để đến tham gia ngày hội đã khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là câu chuyện về một sự kiện học đường mà còn phản ánh nhu cầu rất thật của trẻ em: được vui chơi, được kết nối và được truyền cảm hứng.

Ở mỗi địa phương, những nét đẹp văn hóa bản địa được đưa vào chương trình một cách tự nhiên. Từ các điệu múa dân tộc vùng cao, những tiết mục nghệ thuật truyền thống đến các hoạt động gắn với di sản địa phương, tất cả đều trở thành một phần của trải nghiệm.

Thay vì học lịch sử hay văn hóa qua sách vở, trẻ được chạm vào di sản bằng cảm xúc. Điều này góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương và sự tự tin về bản sắc văn hóa của chính các em.

Giá trị lớn nhất của Vườn Tween nằm ở việc tạo ra những khoảnh khắc thật để trẻ em được vận động, được khám phá, được kết nối với bạn bè và được vui chơi thoả sức, học mà chơi chơi mà học

Và đôi khi, một chương trình truyền hình có thể làm được nhiều hơn việc xuất hiện trên màn hình. Nó có thể trở thành một hành trình đồng hành cùng tuổi thơ. Đó cũng là tinh thần mà Tập đoàn TH, đơn vị đồng hành của chương trình kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua, chung tay cùng gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai, bởi mỗi đứa trẻ hôm nay chính là tầm vóc của Việt Nam ngày mai.