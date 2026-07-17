Vững tài chính - Trụ cột bảo vệ tài sản gia đình vững vàng từ Techcom Life

Vững Tài Chính của Techcom Life được xây dựng để bảo vệ chính nền tảng đó, như một trụ cột tài chính thứ ba bên cạnh tăng trưởng và bảo toàn.

Trong hành trình tích lũy tài sản, đa số mọi người thường tập trung vào hai điều: tăng trưởng danh mục và bảo toàn giá trị. Họ mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, thậm chí là nghệ thuật. Họ có chiến lược thoát vị thế, chiến lược phòng hộ, chiến lược thuế. Họ xây dựng những bình chứa khổng lồ để chứa đựng của cải.

Nhưng ít ai để ý đến dòng chảy – thứ duy nhất có khả năng làm đầy những chiếc bình đó mỗi tháng, mỗi năm. Dòng chảy ấy chính là năng lực tạo ra thu nhập của người trụ cột: sức khỏe, tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ và khả năng ra quyết định – một tổ hợp tài sản vô hình, không thể định giá trên bảng cân đối, nhưng lại là nền tảng duy nhất của mọi giá trị hữu hình. Vấn đề nằm ở bài toán quản trị tài sản: khi dòng chảy ấy đột ngột khựng lại thì các "chiếc bình tài sản" vẫn tiếp tục được rót đầy hay bắt đầu vơi dần?

Kiến trúc vững vàng tạo nên trụ cột bảo vệ thu nhập gia đình

Có một sự thật ẩn giấu rằng, khách hàng không mua bảo hiểm để khỏi bệnh mà để phòng trừ rủi ro, đặc biệt là gánh nặng tài chính gây nên bởi biến cố cuộc sống, hay nói cách khác: chúng ta không phải đưa ra bất kỳ một quyết định tài chính nào trong trạng thái thể chất và tinh thần không tối ưu.

Chính vì lẽ đó, Giải pháp Vững Tài Chính của Techcom Life không chỉ đóng vai trò là một lá chắn bảo vệ trước rủi ro như hầu hết các giải pháp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường. Dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng đặc biệt ở giai đoạn "tăng tốc" tích lũy tài sản, xây dựng tổ ấm thịnh vượng, Vững Tài Chính được thiết kế trở thành kiến trúc tài chính đồng hành. Đây là một thiết kế tối ưu việc bảo vệ năng lực tạo ra giá trị và thu nhập của người trụ cột gia đình xuyên suốt ba trạng thái của cuộc đời: bình thường, thử thách, và tích lũy dài hạn mà vẫn đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn trước những rủi ro bất ngờ.

Trong nhịp sống bình thường – Sự tiện nghi của một đời sống bận rộn

Với người có quỹ thời gian đắt đỏ, một cơn đau họng hay cơn đau đầu không chỉ là bất tiện, mà còn là sự đứt gãy nhịp làm việc. Giải pháp y tế chủ động DoctorNow – tích hợp trong ứng dụng IVIE – đưa bác sĩ giàu kinh nghiệm đến với bạn qua màn hình, kê đơn và giao thuốc tận nơi. Không xếp hàng, không chờ đợi, không mất một cuộc họp quan trọng.

Song song đó, một quỹ hỗ trợ khám ngoại trú và chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm đảm bảo rằng bạn không chỉ chăm sóc sức khỏe khi có vấn đề, mà còn duy trì nó như một thói quen của sự sung túc. Đây là cách mà công nghệ và tài chính kết hợp để nâng cấp chất lượng cuộc sống thường nhật.

Khi thử thách thực sự xuất hiện – Sự bảo vệ giúp bảo toàn tài sản

Nếu một trong ba biến cố sức khỏe nghiêm trọng nhất ở độ tuổi lao động – đột quỵ não, nhồi máu cơ tim hay ung thư – xảy ra, lớp bảo vệ sẽ kích hoạt ngay lập tức với mức chi trả vượt trội. Cùng với đó là hỗ trợ chi phí nằm viện và hơn 100 loại phẫu thuật, tạo thành một lá chắn tổng hợp lên tới 4,1 tỷ đồng.

Điều thực sự quan trọng không phải là con số đó đủ hay không (với một người tích lũy tốt, câu trả lời luôn là đủ). Mà là: bạn không cần phải bán bất kỳ tài sản nào, không cần rút bất kỳ khoản đầu tư nào, không cần vay mượn ai – để đối mặt với giai đoạn này. Bạn hoàn toàn tập trung vào phục hồi, còn hệ thống tài chính của gia đình vẫn vận hành trơn tru như chưa từng có biến cố.

Xuyên suốt hành trình – Lớp nền tài chính vững chắc

Điểm làm nên sự khác biệt của Vững Tài Chính là sự hiện diện của Techcom Life Max Chủ Động – một cấu phần quan trọng bảo vệ tài chính trước các rủi ro lớn liên quan tới sinh mạng, thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn kết hợp khoản tích lũy hiệu quả với mức lãi suất ổn định. Nói cách khác: khách hàng không chỉ được bảo vệ khỏi sự suy giảm đột ngột, mà còn đang tạo dựng một quỹ dài hạn ngay trong cùng một kế hoạch. Lớp tài sản này tiếp tục được bồi đắp mỗi năm, song hành cùng những mục tiêu tài chính khác của gia đình. Giải pháp.

Đặc quyền của hệ sinh thái tích hợp – Dòng tiền linh hoạt không lãi suất

Ở phân khúc khách hàng khá giả cho đến tầng lớp thịnh vượng, câu chuyện không ở chỗ"mua được" mà là "mua thông minh nhất có thể". Thông qua đặc quyền thẻ tín dụng Banca của Techcombank, khách hàng có thể trả góp 0% lãi suất lên tới 3 năm cho phí bảo hiểm.

Đây là một lợi thế chiến thuật: thay vì phải giải phóng một khoản tiền mặt lớn cùng lúc, khách hàng có thể dàn trải chi phí một cách khoa học, giữ nguyên thanh khoản cho các cơ hội đầu tư, kinh doanh hoặc đơn giản là hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Chỉ một hệ sinh thái ngân hàng – bảo hiểm tích hợp sâu như Techcombank mới có thể mang lại giải pháp tích hợp thông minh và thấu hiểu nhu cầu.

Người quản trị tài chính thông minh không chỉ nhìn vào lợi nhuận kỳ vọng, mà còn nhìn vào tính toàn vẹn của hệ thống. Họ biết rằng, sự giàu có bền vững không chỉ là câu chuyện của những năm tháng thăng hoa, mà là của những tháng ngày bạn có thể tạm dừng để phục hồi, mà không đánh mất bất kỳ điều gì đã kiến tạo.

Vững Tài Chính chính là trụ cột thu nhập thứ ba, ngoài những người trụ cột đang từng ngày vun đắp tổ ấm, phát triển gia sản và là kiến trúc tài chính vững vàng đồng hành mỗi gia đình an tâm tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày.