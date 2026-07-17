Kể từ đầu tháng 7 năm nay, Hàn Quốc chính thức áp dụng quy định mới, cho phép trẻ em từ 12 tuổi được mở thẻ tín dụng dưới sự đồng ý của phụ huynh. Đây là lần đầu tiên quốc gia này hạ độ tuổi được sở hữu thẻ tín dụng từ 19 tuổi xuống 12 tuổi, với kỳ vọng giúp việc thanh toán thuận tiện hơn và tạo điều kiện để trẻ vị thành niên sớm làm quen với kiến thức tài chính.

Tuy nhiên, ngay sau khi chính sách có hiệu lực, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại.

Phụ huynh sợ con quen thói “tiêu trước trả sau” thành ra nợ nần

Suh Hyung-kyung, một phụ huynh sống tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, cho biết cậu con trai 16 tuổi của chị vẫn chưa có khả năng quản lý tiền bạc. Theo chị, đây là điều cũng dễ hiểu biến ở lứa tuổi thiếu niên, khi con chưa làm ra tiền, chưa hiểu cách cân đối chi tiêu hay lập kế hoạch tài chính.

Chính vì vậy, khi Hàn Quốc chính thức cho phép trẻ từ 12 tuổi được mở thẻ tín dụng với sự đồng ý của phụ huynh, chị lập tức cảm thấy lo lắng. Chị cho rằng nếu quen với việc mua trước trả sau, con sẽ dần hình thành suy nghĩ rằng vẫn có thể mua sắm ngay cả khi trong tay chưa có đủ tiền. Điều này dễ khiến nhận thức về trách nhiệm tài chính bị méo mó ngay từ khi còn nhỏ.

Người mẹ này cũng cho biết chị sẽ không cho con mở thẻ tín dụng trước khi đủ tuổi trưởng thành. Và ngay cả khi con đã lớn, chị vẫn muốn khuyến khích con sử dụng thẻ ghi nợ nhiều hơn, bởi với thẻ ghi nợ, con chỉ có thể chi tiêu trong phạm vi số tiền mình đang có.

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Không chỉ Suh Hyung-kyung, một phụ huynh 40 tuổi họ Kim, sống tại quận Gangseo (Seoul), cũng tỏ ra hoài nghi về chính sách mới này. Con gái 13 tuổi của chị hiện sử dụng "mini card" của KakaoBank - một loại thẻ ghi nợ dành để nhận khoản tiền tiêu vặt 100.000 won mỗi tháng (khoảng 1,9 triệu đồng). Bà mẹ 40 tuổi này cho rằng khi con đã có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ, không có lý do gì phải dùng thêm thẻ tín dụng, bởi cuối cùng người thanh toán mọi khoản chi vẫn là cha mẹ.

Chị cũng bày tỏ suy nghĩ rằng chính sách này có lợi cho các công ty phát hành thẻ nhiều hơn là cho các gia đình, đồng thời cảnh báo việc sử dụng không đúng cách có thể kéo theo tình trạng nợ quá hạn hoặc những hệ lụy tài chính khác.

Một phụ huynh khác là anh Lee (40 tuổi), sống tại quận Mapo (Seoul), có 2 con đang học trung học, cũng khẳng định không có ý định mở thẻ tín dụng cho các con. Theo anh, tuổi thiếu niên vẫn đang trong giai đoạn học cách quản lý tiền bạc. Việc sở hữu thẻ tín dụng quá sớm có thể vô tình khiến bố mẹ phải gánh nợ. Anh cũng lo ngại rằng nếu mở thẻ tín dụng cho con, chúng có thể bắt đầu so sánh hạn mức thẻ với bạn bè, từ đó tạo ra những áp lực không cần thiết trong môi trường học đường.

Vì sao Hàn Quốc thay đổi giới hạn tuổi được phép mở thẻ tín dụng?

Cơ quan chức năng cho biết mục tiêu của thay đổi này là khắc phục khoảng trống pháp lý tồn tại nhiều năm qua. Trước đây, nhiều phụ huynh thường đưa thẻ tín dụng của mình cho con sử dụng khi đi học hoặc mua sắm.

Tại Hàn Quốc, cách sử dụng này phổ biến đến mức người dân còn gọi bằng thuật ngữ "eomka", ghép giữa từ "eomma" (mẹ) và "card" (thẻ). Tuy nhiên, việc cho người khác mượn thẻ thực chất không được pháp luật cho phép, đồng thời có thể gây khó khăn trong việc xác định trách nhiệm nếu xảy ra mất cắp hoặc gian lận.

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Việc cấp thẻ tín dụng chính thức cho trẻ sẽ giúp giảm tình trạng "mượn thẻ của bố mẹ", đồng thời phù hợp với xu hướng không dùng tiền mặt. Các giao dịch qua thẻ cũng dễ theo dõi hơn nhờ hệ thống lưu trữ thanh toán và công nghệ AI được sử dụng để phát hiện các giao dịch bất thường hoặc hành vi lừa đảo.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa trẻ được tự do chi tiêu không giới hạn. Theo quy định, hạn mức mặc định của thẻ là 100.000 won mỗi tháng (khoảng 1,9 triệu đồng) và chỉ có thể nâng lên tối đa 500.000 won (khoảng 9,6 triệu đồng) nếu phụ huynh đồng ý.

Thẻ chỉ được sử dụng tại những nhóm chi tiêu thiết yếu như bệnh viện, phương tiện giao thông, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, mua sắm trực tuyến, học thêm, tiệm cắt tóc hay rạp chiếu phim. Các giao dịch tại cơ sở giải trí dành cho người lớn đều bị cấm. Quan trọng hơn, đây vẫn là thẻ phụ dựa trên hạn mức tín dụng của cha mẹ và toàn bộ khoản thanh toán cuối cùng đều do phụ huynh chi trả.

Tuy nhiên, những quy định trên vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận. Trên nhiều diễn đàn dành cho phụ huynh tại Hàn Quốc, không ít người đặt câu hỏi vì sao trẻ em cần đến thẻ tín dụng khi đã có thể sử dụng thẻ ghi nợ. Một số ý kiến còn cho rằng ngay cả người trưởng thành cũng phải rất cẩn trọng khi sử dụng thẻ tín dụng, vì vậy việc mở rộng đối tượng xuống trẻ 12 tuổi có thể mang đến nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở bản thân chiếc thẻ mà ở cách giáo dục tài chính.

Han Young-sup, Chuyên gia đến từ viện nghiên cứu Finance and the Future, nhận định: Giáo dục tài chính không phải là cho trẻ tiếp cận hạn mức tín dụng càng sớm càng tốt, mà là giúp các em hình thành thói quen sử dụng tiền tiêu vặt hợp lý, hiểu mối liên hệ giữa lao động, thu nhập, tiết kiệm và chi tiêu. Theo ông, trẻ cần hiểu rằng tiền không tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của quá trình lao động và lập kế hoạch.

Seo Ji-yong, Chủ tịch Hiệp hội Học thuật Thẻ tín dụng Hàn Quốc, đồng thời là giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Sangmyung, cũng cho rằng chính sách mới chỉ phát huy tác dụng nếu đi kèm các biện pháp kiểm soát đủ chặt. Ông đề xuất tiếp tục siết giới hạn chi tiêu, duy trì danh mục giao dịch được phép, gửi thông báo theo thời gian thực và tăng cường quyền giám sát của phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ lạm dụng.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily, The Korea Times)