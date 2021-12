Vừa từ phòng sinh ra, mẹ chồng đã cầm tay thủ thỉ một câu khiến tôi lên cơn co giật

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Xin chào Hướng Dương,

Tôi mới sinh con được 2 tuần, sức khỏe vẫn còn yếu. Nhưng cơn giận này, tôi nuốt không trôi chị ạ.

Hôm tôi từ phòng sinh được đẩy ra, mẹ chồng liền cầm tay tôi rồi dúi vào trên gối của tôi một xấp tiền. Tôi hiểu là mẹ đang cho tôi tiền vì trước đó, bà hay nói rằng khi tôi sinh con, bà sẽ cho tôi 5 triệu. Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ chồng lại khiến tôi tức anh ách, tức đến mức lên cơn co giật.

Bà bảo: "Thằng N có bồ nhí nhưng mẹ giải quyết ổn thỏa cho con rồi. Đảm bảo con nhỏ đó không dám léng phéng với chồng con nữa. Con cứ yên tâm, có mẹ làm chỗ dựa rồi thì chẳng ai dám bắt nạt con nữa".

Trước giờ tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối nên chưa từng nghĩ có ngày anh phản bội mình. Giờ mẹ chồng lại thật thà khoe chuyện mình đã "dằn mặt" được bồ nhí của chồng khiến tôi tức tái mặt.

Vì giận quá, lại mất sức sau sinh nên tôi lên cơn co giật, phải đưa vào phòng cấp cứu hồi sức. Cũng may tôi vượt qua được. Khi tôi được chuyển ra phòng dưỡng sức sau sinh, tôi thấy chồng và mẹ chồng đang tranh cãi nhau. Có lẽ anh đang trách cứ mẹ mình can thiệp vào chuyện riêng của anh.

Từ hôm đó đến giờ, mẹ chồng vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Chồng cũng thề thốt, hứa hẹn thay đổi nhưng tôi không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng lại thông báo tin này ngay khi tôi vừa sinh xong. Liệu bà có ý định gì không? Tôi không còn tin tưởng vào ai trong nhà chồng nữa rồi. Tôi có nên đợi con cứng cáp tí rồi chuyển về nhà mình và ly hôn không? (giangcoi...@gmail.com)

Chào bạn,

Bạn mới sinh xong, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Vì thế, bất cứ cú sốc nào cũng dễ khiến bạn bị chấn động tâm lý, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của bản thân.

Có thể mẹ chồng bạn đã vô ý khi nói chuyện chồng bạn ngoại tình ngay lúc bạn mới sinh xong. Nhưng bạn hãy hiểu cho nỗi lòng của bà. Bà thương yêu bạn thật lòng nên mới nói ra, vừa để bạn biết, vừa để bạn đặt niềm tin ở bà. Chỉ có điều, bà đã lựa chọn sai thời điểm và còn vội vàng, hấp tấp thôi. Bạn không nên vì chuyện này mà nghi ngờ mẹ chồng. Hãy nhìn vào sự chăm sóc, quan tâm và tình cảm của bà dành cho bạn để trân trọng và yêu thương bà hơn.

Về phía chồng bạn, bạn nên nói chuyện thẳng thắn và nhìn nhận sự thay đổi của anh ấy. Nếu anh ấy đã toàn tâm toàn ý quay về với vợ con, chăm sóc gia đình, bạn có thể cân nhắc chuyện tha thứ cho chồng. Nhưng nếu tâm lý bạn vẫn còn khúc mắc, khó chịu, bạn có thể xin phép mẹ chồng về nhà đẻ ở một thời gian để tĩnh tâm suy xét mọi chuyện thấu đáo, sáng suốt hơn.

Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là giữ gìn sức khỏe và tinh thần để nhanh chóng hồi phục cơ thể. Hãy dành thời gian cho bản thân và cho con nhỏ, hạn chế suy nghĩ tiêu cực để tránh rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh.

Thân ái.

Hướng Dương.

