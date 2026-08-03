Vừa trở về từ đêm hội Weibo, Chi Pu đã gây sốt vì thần thái quá đỉnh khi tham gia sự kiện thời trang

Tối 2/8 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, Chi Pu xuất hiện trong show CTP No.3 của Chung Thanh Phong với thiết kế lụa nước tông vàng olive ánh kim, phom ôm sát kéo dài chạm sàn, vai lệch bất đối xứng đính kết đá xanh ở phần cầu vai. Cô để tóc nâu uốn xoăn lệch vai, phối cùng vòng cổ và lắc tay kim cương, bộ móng dài sơn xanh olive ăn nhập với sắc váy.

Điểm khiến hình ảnh của cô lan nhanh trên mạng xã hội không chỉ nằm ở bộ đầm. Chung Thanh Phong đầu tư năm không gian chụp hình khác nhau cho thảm đỏ lần này, trong đó nổi bật nhất là góc cầu thang với màn hình LED dài hàng chục mét mô phỏng khung cảnh thảm đỏ quốc tế, đầy ống kính phóng viên, paparazzi và nhân viên an ninh. Chi Pu tạo dáng ngay tại vị trí đó, một tay chống hông, ánh nhìn hướng thẳng vào ống kính, và bức ảnh trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất đêm qua.

Sự có mặt của cô đáng chú ý còn vì lịch trình dày đặc trước đó. Tối 1/8, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tới Weibo Gala 2026 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur, đứng chung sân khấu với Baifern Pimchanok, Billkin, Nhậm Gia Luân, Vương Hạc Nhuận.

Tại đây, cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen của nhà thiết kế Đỗ Long, lần đầu trình diễn ca khúc mới "Chưa Bao Giờ" và được xướng tên ở hạng mục "All-Round Stage Charismatic Artist", tạm dịch là nghệ sĩ trình diễn toàn diện đầy sức hút. Ban tổ chức nhận xét sự đa dạng và sức hút sân khấu của cô tạo được đồng cảm với khán giả nhiều nước.

Nói cách khác, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Chi Pu đi từ thảm đỏ Kuala Lumpur về thẳng thảm đỏ Sài Gòn mà vẫn giữ nguyên phong độ. Đây cũng không phải lần đầu cô xuất hiện trong hệ sinh thái Chung Thanh Phong. Hai người đã gắn bó gần một thập kỷ, từ những lần cô chọn đầm của anh dự sự kiện, tới bộ ảnh nàng tiên bướm với năm chiếc đầm cưới Haute Couture hồi tháng 8/2024, rồi vai trò nàng thơ trong bộ trang phục "Slay" tại lễ trao giải Ngôi sao của năm cuối năm đó.

CTP No.3 là bộ sưu tập Thu Đông 2026 với 100 thiết kế, 80 người mẫu, lấy cảm hứng từ hoa lan đột biến. "Không ai được sinh ra để hòa lẫn, cũng như không tồn tại hai đóa lan đột biến mang cùng một vẻ đẹp", Chung Thanh Phong chia sẻ về ý tưởng. Những đóa lan trong bộ sưu tập được thêu tay hoàn toàn, mất hơn sáu tháng chế tác, mỗi cánh hoa tạo nên từ hàng nghìn mũi chỉ chuyển sắc. Show cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phạm Hoàng Nam sau tám năm vắng bóng khỏi sân khấu thời trang.

Gần 400 khách mời có mặt, gồm Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thanh Thủy, Khả Ngân, Jun Vũ, Hari Won, Thu Minh, Trương Quỳnh Anh, chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ. Từ 4h chiều, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng chật kín hai lối đi bên thảm đỏ để chờ gặp thần tượng.

Các người đẹp trong sự kiện: