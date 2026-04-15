Vừa trả xong nợ cho Văn Toàn thì Hoà Minzy rao bán nhà gấp, nguyên nhân là gì?

Tối 12/4, Hoà Minzy gây chú ý khi thông báo đã hoàn tất khoản tiền từng vay từ Nguyễn Văn Toàn. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn thân, đồng thời đăng kèm ảnh chụp màn hình giao dịch 300 triệu đồng với nội dung: "Hoà chuyển khoản nợ cho Toàn đợt cuối".

Đáng nói, bài đăng này cũng trùng với dịp sinh nhật của Văn Toàn, nên Hoà Minzy không quên chuẩn bị thêm một món quà là chiếc ba lô có giá trị, như một cách vừa trả nợ vừa gửi lời chúc mừng.

Cho đến 2 ngày sau, giọng ca Bắc Bling khiến cư dân mạng bàn tán rầm rộ khi đăng tải bài viết rao bán nhà ở TP.HCM. Theo chia sẻ, căn hộ này có giá trị hơn 4 tỷ đồng, sau khi hoàn thiện nội thất thì tổng chi phí rơi vào khoảng hơn 4,2 tỷ. Dù vậy, Hoà Minzy quyết định sang nhượng với mức giá hơn 3,7 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ luôn các khoản thuế, phí sang tên cho người mua.

Nguyên nhân khiến Hoà Minzy phải rao bán gấp

Việc vừa thông báo trả hết nợ, vừa nhanh chóng thanh lý một tài sản giá trị lớn khiến nhiều người chú ý hơn đến tình hình tài chính của Hoà Minzy. Trước những thắc mắc từ cộng đồng mạng, Hoà Minzy cho biết nguyên nhân bán nhà đến từ việc thay đổi định hướng sinh sống. Thời gian tới, cô sẽ chủ yếu ở miền Bắc để thuận tiện cho công việc và cuộc sống, nên không còn nhu cầu sử dụng căn hộ tại TP.HCM. Điều này cũng lý giải vì sao nữ ca sĩ sẵn sàng "chốt nhanh" dù mức giá được cho là thấp hơn chi phí đầu tư ban đầu.

"Vì thời gian sắp tới em Hoà sẽ chuyển về ngoài Bắc ở nhiều nên muốn bán căn nhà tại TP.HCM ạ. Giá gốc căn này là 4, 082 tỷ. Em làm thêm bếp với sàn, rèm, lắp bình nóng lạnh này kia giá trị khoảng 4,2 tỷ. Hiện em cần bán gấp nên để giá cho mọi người 3 tỷ 7xx. Bao luôn thuế phí cho khách. Nếu ai trả tiền mặt nhanh thì em giảm thêm vui vẻ ạ" , Hoà Minzy chia sẻ.

Quyết định này của Hoà Minzy cũng được nhiều người cho là hoàn toàn dễ hiểu. Hiện tại, gia đình nữ ca sĩ đang sinh sống tại Bắc Ninh, nên việc cô dành nhiều thời gian ở gần người thân là điều hợp lý. Bên cạnh đó, chồng sắp cưới của Hoà Minzy cũng công tác tại miền Bắc.

Trong khi đó, căn hộ tại TP.HCM không còn được sử dụng thường xuyên như trước. Khi tần suất ở giảm dần, việc rao bán để tối ưu lại tài sản và phù hợp với kế hoạch sinh hoạt mới là lựa chọn hợp lý. Đây cũng là lý do Hoà Minzy quyết định "chốt nhanh" dù mức giá được cho là thấp hơn so với tổng chi phí đầu tư ban đầu.

Chỉ ít lâu sau khi đăng tải, Hoà Minzy đã nhanh chóng thông báo "chốt đơn" thành công. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ rằng vừa đăng bán đã có người mua ngay, nên quyết định xoá bài: "Em mới đăng xong bán được luôn rồi ạ. Em xoá bài nhé cả nhà. Sao bán gì cũng trộm vía vậy trời. À đâu, bán lỗ mà".

Phần bình luận bên dưới cũng trở nên rôm rả khi Nguyễn Văn Toàn vào trêu chưa kịp "mua nợ". Đáp lại, Hoà Minzy tiếp tục giữ đúng phong cách lầy lội quen thuộc khi đùa rằng chính vì lời bình luận đó nên cô mới xoá bài, khiến màn tương tác giữa cả hai càng thêm thú vị.

Tài sản của Hoà Minzy

Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoà Minzy có trong tay khối tài sản "không phải dạng vừa". Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa rồi, Hòa Minzy gây chú ý khi hé lộ một góc căn biệt thự bề thế xây tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh.

Ngoài căn hộ ở TP.HCM vừa rao bán, nữ ca sĩ còn có 1 căn hộ chung cư nhỏ được thiết kế theo phong cách châu Âu tại Hà Nội. Được biết, vì để có chỗ nghỉ ngơi cho những buổi lưu diễn nên Hòa Minzy đã tậu ngay căn hộ này.

Cuối năm 2020, Hòa Minzy từng tự thưởng cho bản thân một chiếc Mercedes-Benz có giá 5 tỷ đồng. Sau đó, cô chẳng ngại chi thêm một khoản tiền không nhỏ để tân trang xế hộp, phủ lên xe một lớp áo màu tím độc lạ. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng là tay chơi hàng hiệu của Vbiz khi sở hữu nhiều bộ sưu tập đắt đỏ. Từ trang phục cho đến phụ kiện, nữ ca sĩ không tiếc tiền chi chục triệu hay trăm triệu để sở hữu những thiết kế đến từ các thương hiệu thời trang đình đám thế giới.

