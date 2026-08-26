Vừa sinh con, cô gái trẻ hôn mê sâu vì sốt xuất huyết

Hôn mê, suy gan nặng

Ngày 26/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa điều trị thành công một sản phụ mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng băng huyết sau sinh, sốc mất máu và suy gan cấp.

Sản phụ là chị N.T.M.L.(sinh năm 2003, ngụ Thành phố Đồng Nai), mắc sốt xuất huyết khi thai 39 tuần. Sau khi được đưa đến bệnh viện gần nhà, chị được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa sản tại TPHCM để tiếp tục điều trị. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị được chỉ định mổ lấy thai.

Sau khi sinh, tình trạng bệnh của sản phụ diễn tiến xấu. Chị bị băng huyế t sau sinh do đờ tử cung, kèm rối loạn đông máu nặng do suy gan cấp. Dù được truyền nhiều chế phẩm máu, tiểu cầu và phẫu thuật cầm máu, tình trạng chảy máu vẫn không được kiểm soát hoàn toàn. Người bệnh sau đó rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, tổn thương tử cung và suy nhiều cơ quan.

Chị N.T.M.L. được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, kèm rối loạn đông máu và suy gan nặng nên phải đặt nội khí quản và thở máy.

Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa của bệnh viện được huy động. Người bệnh được hồi sức, truyền máu và các chế phẩm máu, hỗ trợ hô hấp, thay huyết tương, điều trị suy gan, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh rối loạn đông máu.

Do tử cung bị tổn thương nặng, kèm nhiễm trùng và chảy máu kéo dài, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt tử cung để kiểm soát nguồn chảy máu và nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, sản phụ tiếp tục xuất hiện chảy máu tại một vị trí sâu trong vùng chậu và rơi vào sốc mất máu. Ê-kíp chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch tiến hành chụp mạch xác định vị trí chảy máu, sau đó nút mạch cầm máu.

Tính cả quá trình điều trị trước đó và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ đã trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn trong thời gian ngắn.

Chủ quan không phòng tránh muỗi

Theo BS.CKI Trần Quang Huy, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, đây là trường hợp đặc biệt phức tạp do nhiều tình trạng nguy hiểm xảy ra cùng lúc.

Sau hơn 15 ngày điều trị, sức khỏe chị L. cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, có thể vận động, ăn uống và tập chăm sóc bản thân. Tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sức khỏe dần ổn định và người bệnh đang được chuẩn bị các điều kiện để xuất viện.

Chia sẻ sau khi hồi tỉnh, chị L. cho hay sức khỏe hiện đã tốt hơn nhiều và cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng cùng nhân viên y tế đã chăm sóc, điều trị cho mình. Chị cũng thừa nhận trước khi mắc bệnh còn chủ quan trong việc phòng tránh muỗi đốt và không thường xuyên ngủ mùng.

Sau hơn 15 ngày điều trị, sức khỏe chị L. cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC

Hiện em bé có sức khỏe ổn định và đang được người thân chăm sóc tại nhà.

Theo BS Trần Quang Huy, sốt xuất huyết Dengue thường trải qua ba giai đoạn gồm sốt, nguy hiểm và hồi phục. Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Người bệnh có thể giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, chảy máu hoặc tổn thương các cơ quan trong giai đoạn này.

Đối với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết cần được theo dõi chặt chẽ. Khi tiểu cầu giảm và khả năng đông máu bị ảnh hưởng, nguy cơ băng huyết khi chuyển dạ hoặc sau sinh có thể tăng. Nếu thai phụ chuyển dạ hoặc cần phẫu thuật đúng lúc bệnh đang diễn tiến nặng, việc kiểm soát chảy máu có thể khó khăn hơn.