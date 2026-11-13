Vừa nghe Hồ Ngọc Hà - Hà An Huy cất giọng, netizen chốt ngay 1 câu: "Sang từ đường tiếng đến đường hình"

Tối 12/11, Hồ Ngọc Hà chính thức phát hành performance music video "Lời ong bướm" trên kênh YouTube Ho Ngoc Ha và các nền tảng nghe nhạc số.

Bạn song ca của cô là Hà An Huy, cái tên vừa được ekip hé lộ đúng một ngày trước đó với tư cách mảnh ghép đầu tiên của album Vol.8. Chỉ sau vài giờ lên sóng, khu vực bình luận dưới video đã kín những lời khen, và một câu được nhiều người tâm đắc là: "Sang từ đường tiếng đến đường hình!".

Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy lần đầu song ca trong "Lời ong bướm". Ảnh: NVCC

"Không nghĩ lại hợp đến vậy"

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là độ hợp giọng của một đàn chị sinh năm 1984 và một chàng ca sĩ gen Z sinh năm 2003. "Không nghĩ lại hợp đến vậy luôn, chị Hà chọn khéo quá", một tài khoản viết. Người khác nhận xét Hồ Ngọc Hà đã "thay đổi cách hát", và khi kết hợp với Hà An Huy thì nghe "lạ lạ hay hay".

Không ít bình luận dành riêng cho giọng ca nữ chủ nhà. Có người khen chất nhạc lần này "mới và lạ", không cũ, không sến, còn giọng Hồ Ngọc Hà "nay càng sexy". Một khán giả khác thích nhất đoạn mở đầu, khi nữ ca sĩ hát nhẹ nhàng, dễ thương. Nhiều bình luận nhận được hàng chục lượt thích còn gọi đây là sản phẩm "dát vàng lỗ tai người nghe", "đúng sản phẩm của những ca sĩ thực lực", hay "âm nhạc đẳng cấp là đây, rất đời, rất tình, sâu sắc và giàu cảm xúc".

Khán giả bất ngờ với độ hợp giọng của hai ca sĩ cách nhau 19 tuổi. Ảnh: NVCC

Hà An Huy cũng nhận về phần đông lời khen. "Huy hát hay khủng khiếp", "Giọng Huy hay quá, tình quá, da diết quá đi!" là những câu lặp đi lặp lại trong phần bình luận. Về hình ảnh, khán giả nhận xét nam ca sĩ "xuất hiện cái sáng bừng", còn hai chị em thì "đẹp quá đi".

Hà An Huy được khen hát "da diết", xuất hiện "sáng bừng" trong MV. Ảnh: NVCC

Câu chuyện "tình chị em" lệch tuổi

"Lời ong bướm" do nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long sáng tác, xoay quanh một mối "tình chị em", nơi hai người chênh lệch tuổi tác nhưng lại đồng điệu đến lạ về năng lượng và tâm hồn, ai cũng mang cảm xúc riêng và ai cũng mong được thấu hiểu. Câu chuyện ấy càng thú vị khi đặt cạnh khoảng cách 19 tuổi ngoài đời của chính hai người hát. Ca khúc được dựng nhiều lớp lang, đi từ những đoạn nhẹ nhàng, day dứt lên tới phần cao trào bùng nổ.

Theo lời Hồ Ngọc Hà, cô quyết định chọn bạn song ca nhờ một câu trong bài, câu hát nói về việc khi chàng trai mới bắt đầu biết yêu thì người con gái đã đi qua không biết bao nhiêu sóng gió. Nghe tới đó, cô nghĩ ngay đến Hà An Huy. Trong mắt nữ ca sĩ, đàn em sở hữu một giọng hát đẹp, ấm áp và trữ tình, thừa sức dẫn dắt mọi cung bậc cảm xúc của câu chuyện.

Hồ Ngọc Hà nghĩ ngay tới Hà An Huy khi nghe một câu hát trong bài. Ảnh: NVCC

Về phía Hà An Huy, anh cho biết rất hạnh phúc khi được ekip của đàn chị ngỏ lời mời. Thời điểm thu âm, nam ca sĩ đang kín lịch với chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhưng vẫn sắp xếp thời gian tập luyện và vào phòng thu.

"Huy cảm thấy rất là có năng lượng với ca khúc này. Buổi thu âm Lời ong bướm có thể nói là 'lâu nhất cuộc đời Huy' vì nhiều thử thách. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của chị Hồ Ngọc Hà, anh Châu Đăng Khoa nên buổi thu âm hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu", Hà An Huy chia sẻ.

Hà An Huy gọi buổi thu âm "Lời ong bướm" là buổi thu "lâu nhất cuộc đời". Ảnh: NVCC

Ekip của Hồ Ngọc Hà nhận xét chàng ca sĩ trẻ có giọng hát nội lực, có chiều sâu và làm việc rất chuyên nghiệp. Cả phòng thu từng "tan chảy" khi nghe anh nói: "Mọi người muốn thì Huy vẫn có thể thu đi thu lại". Trước đó khoảng một tháng, bản song ca đã được giới thiệu tại buổi Đặc quyền trải nghiệm thực hiện dự án âm nhạc cùng Hồ Ngọc Hà do ekip T Production tổ chức riêng cho một số khách mời, và nhiều người nghe khi ấy đã dự đoán ca khúc sẽ "làm nên chuyện".

Màn hòa giọng của đàn chị sinh năm 1984 và đàn em sinh năm 2003. Ảnh: NVCC

Album Vol.8 sau 12 năm và lịch diễn dày đặc cuối tháng 11

"Lời ong bướm" là phát súng đầu tiên của album Vol.8, dự án Hồ Ngọc Hà công bố từ tối 9/11. Đây là album đánh số đầu tiên của cô kể từ Vol.7 "Mối tình xưa" phát hành năm 2014. Theo những thông tin ban đầu, album đưa Hồ Ngọc Hà trở lại với R&B và Soul. Poster công bố dự án kèm dãy số "12-8-10-5" khiến người hâm mộ đoán album có 10 ca khúc và 5 MV, dù ekip chưa xác nhận.

"Lời ong bướm" là phát súng đầu tiên của album Vol.8. Ảnh: NVCC

Album Vol.8 sẽ chính thức ra mắt vào tối 19/11 bằng một sự kiện đặc biệt. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà có hai đêm nhạc ra mắt album: tối 20/11 tại phòng trà Bến Thành (TP HCM) và tối 22/11 tại phòng trà Skyline (Hà Nội). Tiếp nối là loạt show diễn liên tục của cô ở Việt Nam và hải ngoại kéo dài đến hết tháng.

Về phần Hà An Huy, trước khi lộ diện anh được ekip Hồ Ngọc Hà nhắc đến bằng biệt danh bí ẩn "chàng trai tháng 8". Nam ca sĩ từng là Quán quân Bài hát hay nhất 2022 (Big Song Big Deal), Quán quân Vietnam Idol 2023, rồi tiếp tục gây chú ý với tư duy âm nhạc biến hóa và phong thái trình diễn cuốn hút tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Sau màn kết hợp đầu tiên, nhiều khán giả đã mong hai người sẽ còn có thêm những dự án chung.