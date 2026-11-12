Doanh nhân nghìn tỷ Cường Đô La “bỏ quên hình tượng” cùng con trai út làm điều này vào buổi tối

Mới đây, doanh nhân Cường Đô La đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh anh tập thể dục buổi tối trước khi đi ngủ cùng con trai út. 2 bố con vừa xem vừa tập theo video hướng dẫn.

Nam doanh nhân không ngại "bỏ quên hình tượng" để tập những động tác kéo căng, ép dẻo làm mẫu cho con trai. Cậu nhóc Sutin dưới sự hướng dẫn của bố cũng tập thể dục một cách vui vẻ. Nhiều cư dân mạng khen ngợi Cường Đô La là "ông bố điểm 10" khi dành nhiều thời gian để tập luyện, vui chơi cùng con trai.

"2 ba con đáng yêu quá", một người dùng viết.

"Rủ thêm Suchin vào tập thể dục cùng đi anh ơi", một người khác bình luận.

Cường Đô La "bỏ quên hình tượng" khi cùng con trai tập thể dục buổi tối.

Doanh nhân Cường Đô La thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi và tình cảm yêu mến từ công chúng bởi hình ảnh một người bố tâm lý, hết lòng yêu thương và chăm sóc các con.

Vốn được biết đến với hình tượng doanh nhân thành đạt, tổng tài lịch lãm và "tay chơi" siêu xe đình đám, thế nhưng khi trở về với cuộc sống gia đình, anh lại không ngại rũ bỏ vẻ ngoài có phần hào nhoáng ấy để trở thành một ông bố giản dị, gần gũi và vô cùng chiều con.

Cường Đô La dành nhiều thời gian để vui chơi, học tập cùng các con.

Hiện tại, Cường Đô La có ba người con là Subeo, Suchin và Sutin. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng các con trong những hoạt động thường ngày, từ đưa đón đi học, quan tâm chuyện học hành đến vui chơi, đọc truyện, nấu ăn hay đưa các bé đi bơi, đi mua sắm.

Đáng chú ý, nam doanh nhân còn khiến nhiều người thích thú khi sẵn sàng trở thành "người mẫu" để con gái Suchin thỏa sức trang điểm, tô má hồng, đeo nơ và làm đẹp.

Nam doanh nhân làm "người mẫu" cho con gái trang điểm.

Những khoảnh khắc đời thường tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Cường Đô La: không còn là người đàn ông quyền lực bên những chiếc siêu xe đắt đỏ, mà là một ông bố kiên nhẫn, vui vẻ và luôn sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Không chỉ chăm sóc các bé bằng hành động cụ thể, anh còn thể hiện sự quan tâm qua việc duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày, chủ động theo sát lịch trình sinh hoạt và dành sự chú ý cho từng giai đoạn trưởng thành của các con.

Bên cạnh đó, cách Cường Đô La cùng Đàm Thu Trang xây dựng tổ ấm và phối hợp trong việc nuôi dạy các bé cũng nhận được nhiều thiện cảm. Đặc biệt, sự văn minh, cởi mở và tôn trọng trong mối quan hệ giữa anh, Đàm Thu Trang và Hồ Ngọc Hà cũng góp phần tạo nên môi trường gia đình tích cực để các con được yêu thương và phát triển.

Cường Đô La đi họp phụ huynh cùng Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý.

Có lẽ, điều khiến công chúng dành nhiều tình cảm cho Cường Đô La không nằm ở khối tài sản hay bộ sưu tập siêu xe đáng ngưỡng mộ, mà chính là cách anh thể hiện tình yêu thương dành cho các con.

Bởi dù ngoài xã hội có là một doanh nhân thành đạt, phong thái lịch lãm đến đâu, khi ở bên gia đình, anh vẫn sẵn sàng gác lại mọi hình tượng để làm một người bố bình thường, tận hưởng từng khoảnh khắc bên những đứa con của mình.