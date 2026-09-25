Vừa mua iPhone 18 Pro, Pro Max, đây là 4 bước nên làm trước khi sử dụng

Bóc hộp xong đừng vội bật máy, có vài bước nên làm trước

Nhiều người có thói quen bóc hộp là bấm nguồn ngay, nhưng với một chiếc máy mới cứng còn nguyên tem bảo hành, vài phút chuẩn bị trước sẽ giúp quá trình lên đời suôn sẻ hơn nhiều. Việc đầu tiên là giữ nút Sườn bên cạnh máy cho đến khi logo Apple hiện lên, sau đó màn hình sẽ dẫn qua từng bước chọn ngôn ngữ, khu vực và kết nối Wi-Fi trong nhà. Với người chọn bản iPhone 18 ProMax dung lượng lớn để chứa cả kho ảnh gia đình, nên chuẩn bị sẵn mật khẩu Wi-Fi và tài khoản Apple từ trước để không phải dừng giữa chừng đi tìm. Máy cũng sẽ yêu cầu thiết lập Face ID ngay ở bước này, chỉ cần đưa khuôn mặt vào đúng khung hình và xoay đầu nhẹ theo hướng dẫn trên màn hình là xong. Toàn bộ quá trình này chỉ mất vài phút nếu chuẩn bị sẵn thông tin cần thiết, nên không cần vội vàng bỏ qua bước nào để tránh phải quay lại chỉnh sửa sau.

Người dùng nên hoàn tất các bước thiết lập ban đầu trước khi bắt tay vào sử dụng máy hàng ngày.

Chuyển dữ liệu từ máy cũ sang chỉ mất vài phút chờ đợi

Phần khiến nhiều người ngại nâng cấp máy mới thường là nỗi lo mất ảnh, mất danh bạ hay phải cài lại từng ứng dụng. Thực tế, iPhone 18 Pro và các đời máy gần đây hỗ trợ chuyển dữ liệu trực tiếp bằng cách đặt hai máy cạnh nhau, hệ thống sẽ tự quét mã và đồng bộ gần như toàn bộ nội dung mà không cần cắm dây hay chờ tải qua mạng. Với gia đình có nhiều thành viên dùng chung một tài khoản Apple để theo dõi vị trí hay chia sẻ ảnh qua Gia Đình Dùng Chung, bước này giúp giữ nguyên các thiết lập cũ mà không phải cấu hình lại từ đầu. Nếu máy cũ đã sao lưu lên iCloud trước đó, người dùng cũng có thể chọn khôi phục từ bản sao lưu gần nhất, tuy sẽ mất thêm thời gian tùy dung lượng dữ liệu và tốc độ mạng tại nhà. Trong lúc chờ đồng bộ, nên cắm sạc và giữ hai máy gần nhau để quá trình không bị gián đoạn giữa chừng, nhất là khi kho ảnh và video gia đình đã tích lũy khá nhiều qua nhiều năm sử dụng.

Vài cài đặt nhỏ giúp máy mới vào nếp nhanh hơn

Sau khi hoàn tất phần chuyển dữ liệu, nên dành thêm chút thời gian rà lại vài mục cài đặt để máy chạy đúng ý ngay từ đầu thay vì phát hiện thiếu sót giữa chừng. Mục SIM và eSIM cần được kiểm tra trước, vì máy hỗ trợ song song nano SIM vật lý và eSIM nên có thể giữ nguyên số cũ hoặc kích hoạt thêm một số phụ mà không cần đổi khay SIM. Phần quản lý pin cũng đáng chú ý, người dùng có thể bật chế độ sạc tối ưu để máy tự học thói quen sạc qua đêm, hạn chế hao mòn pin về lâu dài. Với các gia đình có trẻ nhỏ dùng chung máy, mục Thời Gian Sử Dụng và giới hạn ứng dụng cũng nên được thiết lập ngay trong tuần đầu để tránh phải nhắc đi nhắc lại về sau.

Những tính năng mới đáng thử ngay tuần đầu tiên

Ngoài phần thiết lập cơ bản, đợt máy này còn mang theo vài tính năng đáng dùng thử sớm thay vì để mặc định rồi quên mất. Apple Intelligence trên máy đã hỗ trợ tiếng Việt, có thể dùng để tóm tắt thông báo dài hay chỉnh sửa nhanh nội dung tin nhắn mà không cần gõ lại từ đầu. Riêng Siri AI hiện mới hỗ trợ tiếng Anh nên người quen dùng giọng nói tiếng Việt vẫn nên thao tác tay cho các lệnh quen thuộc. Nút Tác Vụ ở cạnh máy cũng đáng tùy chỉnh lại theo thói quen sử dụng, có thể gán nhanh cho đèn pin, ghi âm hoặc mở thẳng ứng dụng camera để chụp lại khoảnh khắc gia đình mà không cần mở khóa màn hình trước. Với người chọn dòng iPhone 18 để dùng lâu dài, việc làm quen dần các phím tắt này ngay từ đầu sẽ tiết kiệm khá nhiều thao tác về sau.

Tính năng sạc nhanh giúp máy hồi pin đáng kể chỉ sau ít phút cắm sạc. Ảnh: TGDĐ

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