150.000 cổng sạc và gần 450 xưởng dịch vụ, người dùng tự tin chuyển từ xe xăng sang VinFast VF MPV 7

Dễ tìm điểm sạc cho cả lịch đi làm và du lịch

Một chiếc MPV gia đình thường phục vụ nhiều lịch trình: đưa con tới trường, đi làm, thăm người thân và di chuyển liên tỉnh vào cuối tuần. Khi chuyển sang xe điện, người mua quan tâm tới cả quãng đường sau mỗi lần sạc lẫn vị trí có thể nạp điện quanh nhà, công ty và trên các tuyến đường thường đi.

VF MPV 7 có phạm vi di chuyển lên tới 450 km sau một lần sạc đầy. Quãng đường này đáp ứng nhiều ngày đi lại trong đô thị, đồng thời phù hợp với những chuyến du lịch bằng ô tô.

Khi có nhu cầu sạc, v iệc lựa chọn điểm sạc cũng rất thuận tiện nhờ mạng lưới 150.000 cổng sạc V-Green tại 34 tỉnh, thành phố. Các trạm hiện diện ở khu dân cư, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

VF MPV 7 sử dụng ứ ng dụng VinFast hỗ trợ tra cứu trạm sạc, số lượng trụ khả dụng, khoảng cách và thông tin phí đỗ xe tại địa điểm. Người lái nhờ đó có thể lựa chọn điểm đến trước khi đưa xe đi sạc, nhất là khi cần tìm trạm ở một khu vực chưa quen.

Với hành trình liên tỉnh, ứng dụng còn cho phép tìm các trạm trên tuyến đường tới điểm đến. Gia đình có thể chuẩn bị lịch trình kết hợp với việc chọn chỗ nghỉ cho trẻ nhỏ và ông bà. Khả năng này đặc biệt hữu ích khi gia đình thay đổi điểm đến hoặc kéo dài kỳ nghỉ. Ngoài ra, VF MPV 7 hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút, tương đương thời gian dừng ăn uống hoặc nghỉ chân giữa đường.

Đặt lịch thuận tiện, theo dõi chăm sóc xe từ xa

Khi chiếc xe phục vụ việc đi lại của nhiều thành viên, lịch bảo dưỡng cần được thu xếp cùng lịch làm việc và đưa đón con. Với gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, VinFast cung cấp nhiều lựa chọn về địa điểm kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cho chủ xe VF MPV 7.

Khách hàng có thể đặt hẹn qua ứng dụng VinFast, chọn xưởng, thời gian mong muốn và mô tả nội dung cần xử lý. Quá trình sửa chữa, bảo dưỡng cũng có thể theo dõi trên điện thoại.

VF MPV 7 có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ 15.000 km hoặc một năm. Đặc biệt, xe điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu động cơ hay bugi, giúp chi phí vận hành giảm đáng kể. Các hạng mục chính cần kiểm tra, thay thế thường chỉ là phanh, lốp, hệ thống làm mát , lọc gió điều hòa…

Về bảo hành, VF MPV 7 được áp dụng thời hạn 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin cao áp. Đây là căn cứ để các gia đình có kế hoạch giữ xe nhiều năm cân nhắc quyền lợi sau khi mua.

Trong trường hợp cần hỗ trợ trên đường, khách hàng có thể liên hệ tổng đài VinFast 1900 23 23 89 hoạt động 24/7. Với xe không thể tiếp tục vận hành và không khắc phục được tại chỗ, dịch vụ cứu hộ hỗ trợ đưa xe về xưởng hoặc nhà phân phối gần nhất.