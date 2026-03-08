Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 26/12/2024) quy định về việc xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ. Cụ thể, tại điểm k khoản 7, hành vi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện. Quy định này áp dụng với nhiều loại xe như ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo điểm h khoản 19 Điều 32, trường hợp vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh, ánh sáng đã lắp đặt trên xe nếu gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, nếu cá nhân hoặc tổ chức lắp loa trên ô tô và sử dụng gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bắt buộc phải tháo dỡ hệ thống âm thanh vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, hành vi mở nhạc gây mất trật tự không thuộc nhóm vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Vì vậy, trong trường hợp vi phạm, tài xế có thể bị phạt tiền và buộc tháo dỡ thiết bị, nhưng không bị trừ điểm bằng lái.

Dù pháp luật không cấm nghe nhạc khi lái ô tô, người điều khiển phương tiện vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông. Tài xế nên giữ âm lượng ở mức vừa phải, tránh để âm thanh ảnh hưởng đến khả năng tập trung khi lái xe và không lắp đặt các thiết bị âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn.