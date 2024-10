Vào buổi tối ngày hôm nay (2/10), tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia diễn ra sự kiện Gala Better Choice Awards 2024. Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa, đồng thời nhận nhiều sự quan tâm nhờ sự hiện diện của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Một trong những ca sĩ khách mời của Gala Better Choice Awards 2024 là Hà Lê. Anh mang đến cho khán giả những giây phút đong đầy cảm xúc với 2 bản hit "Ở trọ" và "Nơi gọi là yêu thương - I will call it love". Qua giọng ca ấn tượng của Hà Lê, cùng với công nghệ trình diễn hiện đại, sáng tạo, độc đáo, khán giả đã được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật vô cùng đặc sắc.

Đáng chú ý, ở màn trình diễn ca khúc "Nơi gọi là yêu thương - I will call it love", Hà Lê cùng với vũ đoàn đã thực hiện một vũ điệu thủ ngữ đặc biệt, khiến khán giả không thể không khen.

Cho những ai chưa biết, Better Choice Awards là giải thưởng được tạo ra với mục đích tôn vinh, đề cao những sự đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu đem đến những lợi ích cho toàn thể người tiêu dùng.