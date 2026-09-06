Vừa chia tay IU, Lee Jong Suk và "tiểu tam tin đồn" Moon Ga Young liền hẹn hò ở sự kiện lớn, hiên ngang khoe tín vật tình yêu

"Em gái quốc dân" IU và tài tử Lee Jong Suk xác nhận chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào hôm 10/7. Sau đó không lâu, Moon Ga Young bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò Lee Jong Suk ở thời điểm nam diễn viên này vẫn còn chưa chia tay "em gái quốc dân". Từ đây, mỹ nhân họ Moon đã bị 1 bộ phận netizen gán cho mác là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi đình đám.

Tới chiều 5/9, công chúng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Lee Jong Suk - Moon Ga Young mới đây đã tham dự sự kiện công chiếu VIP của tác phẩm điện ảnh mang tên The Intern. Dù không xuất hiện cùng nhau tại hoạt động này nhưng cặp đôi tin đồn lại để lộ rõ mồn một bằng chứng đeo nhẫn đôi trước ống kính máy quay, khiến cả MXH náo loạn. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen đồng loạt nhận định, Lee Jong Suk - Moon Ga Young thực sự đang đắm chìm trong mối quan hệ hẹn hò, thậm chí còn không ngần ngại khoe ra tín vật tình yêu ở sự kiện lớn.

Lee Jong Suk - Moon Ga Young được cho là khoe nhẫn đôi ở sự kiện mới đây. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Moon Ga Young - Lee Jong Suk lần đầu gây chú ý hồi giữa tháng 7 năm nay. Theo nguồn tin khi ấy, 2 nghệ sĩ đã liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 khán giả cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, 1 nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. 2 ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở 1 buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị "đào xới" lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Chưa dừng lại ở đó, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU "đường ai nấy đi" cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có 1 ẩn ý gì khác.

Nhiều nhân chứng cho biết đã thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk hẹn hò trong khoảng tháng 5-6 năm nay. (Hình ảnh này chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Naver

Công chúng dậy sóng trước hình ảnh nghi mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái. Ảnh: X

Moon Ga Young - Lee Jong Suk hợp tác cùng nhau ở bộ phim Law And The City. Ảnh: Nate

Lee Jong Suk - IU xác nhận "đường ai nấy đi" hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội hồi tháng 7, netizen đã chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi nghi vấn làm kẻ thứ 3 do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ trước và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã "đường ai nấy đi" với "em gái quốc dân". Theo những khán giả này, tài tử họ Lee thực ra đã chia tay IU từ rất lâu nhưng phải tới đầu tháng 7 vừa qua mới chính thức công khai chuyện tan vỡ với công chúng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Lee Jong Suk lẫn Moon Ga Young đều chưa đưa ra phản hồi xung quanh thông tin nghi 2 ngôi sao ngoại tình sau lưng IU, khoe nhẫn đôi ở buổi công chiếu The Intern.

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ Lee Jong Suk - Moon Ga Young. Ảnh: Nate

Lee Jong Suk sinh ngày 14/9/1989 tại Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt trong làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Với chiều cao 1m86, ngoại hình hoàn hảo và tài năng diễn xuất đa dạng, Lee Jong Suk nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Sự nghiệp của anh gắn liền với hàng loạt bộ phim hot như Secret Garden, W - Two Worlds, While You Were Sleeping, Vagabond và Big Mouth. Lee Jong Suk không chỉ thành công ở mảng phim truyền hình mà còn gây ấn tượng ở điện ảnh và các dự án quốc tế. Ngoài diễn xuất, Lee Jong Suk cũng đảm nhận vai trò gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ lớn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn.

Tên tuổi của Lee Jong Suk gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám. Ảnh: X

Trong khi đó, Moon Ga Young sinh năm 1996, được mệnh danh là "nữ thần thế hệ mới" của màn ảnh Hàn Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ năm 2006. Tính đến nay, Moon Ga Young có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty...