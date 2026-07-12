Tối ngày 11/7 trên khắp các diễn đàn MXH xuất hiện cái tên Louis Phạm. Từ khoá "Louis Phạm lộ clip" cũng lên top tìm kiếm. Rất nhiều người hoang mang vì không biết thực hư chuyện gì xảy ra vì ở thời đại AI phát triển thì các tin đồn rất khó để kiểm chứng. Không để mọi người chờ lâu, ngay trong đêm, Phạm Như Phương (Louis Phạm) đã có buổi livestream trực tiếp để làm rõ sự việc, đối diện với dư luận đang "dậy sóng".

Trong buổi chia sẻ, Louis Phạm đã xác nhận người trong đoạn clip là mình. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh đây là những hình ảnh riêng tư được quay từ 4 năm trước trong mối quan hệ tình cảm chính đáng. Cô khẳng định sự việc phát tán clip là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng: "Tất nhiên mình và người yêu mình yêu nhau thì mình và người yêu mình quay rồi, nhưng vấn đề ở đây là mình bị người khác hack iCloud hoặc từ những người thân cận. Những hình ảnh ấy đã có từ 4 năm trước".

Trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, Louis Phạm giữ thái độ bình tĩnh và kiên quyết khẳng định bản thân không làm gì sai trái. Cô chia sẻ: "Bản thân mình vẫn nói mình không làm gì sai hết, vì hình ảnh đó là mình với người yêu mình. Con người ai cũng có nhu cầu, ai cũng có cảm xúc và làm điều ấy giống mình. Vì mình có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên ai đó đã làm điều này với mình".

Liên quan đến các tin đồn về việc rạn nứt tình cảm, cô cũng trực tiếp bác bỏ và khẳng định mối quan hệ với bạn trai hiện tại vẫn ổn định: "Mình và người yêu vẫn đang yêu nhau".

Về hướng giải quyết sự việc, Louis Phạm cho biết: "Mình đã mời cơ quan pháp luật vào cuộc rồi. Mình đang là nạn nhân, việc đi hay không đi không quan trọng vì trong việc này mình không làm gì sai hết".

Cuối buổi livestream, Louis Phạm tỏ ra khá cứng rắn khi đối mặt với những bình luận tiêu cực: "Mọi người bình luận như thế nào mình chấp nhận hết, vì mình thấy bình thường. Cuộc sống của mình sắp tới vẫn diễn ra như thế, vẫn hoạt động một cách bình thường vì mình nghĩ mình chẳng làm điều gì sai trái với lương tâm để phải ẩn hay phải trốn".

Động thái lên tiếng trực diện này của Louis Phạm đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong khi một bộ phận khán giả đồng cảm với việc cô bị xâm phạm quyền riêng tư, thì vẫn còn không ít ý kiến trái chiều tranh luận về cách cô xây dựng hình tượng người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự việc hiện vẫn đang là tâm điểm bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn.

Hành vi phát tán, chia sẻ clip nhạy cảm của người khác mà không được sự đồng ý là vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Xử phạt hành chính: Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng .

Trách nhiệm hình sự: Tùy tính chất, người vi phạm có thể bị truy cứu về tội "Làm nhục người khác" (Điều 155), "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" (Điều 326) hoặc "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" (Điều 288) theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Mức phạt có thể lên đến nhiều năm tù giam tùy theo mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra.



