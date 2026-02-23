Vừa qua, bộ phim Tên Trộm Dấu Yêu (tựa Anh: To My Beloved Thief) đã chính thức kết thúc. 2 tập cuối cùng ghi nhận rating lần lượt ở mức 7,7% và 7,6% - cao nhất trong cả chặng đường phát sóng. Đây là một trong những điều phản ánh việc bộ phim có khả năng giữ chân khán giả rất tốt.

Tên Trộm Dấu Yêu được đánh giá là hay từ đầu đến cuối, kết thúc chặng đường phát sóng bằng một cái kết viên mãn.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Tên Trộm Dấu Yêu lại có được thành công như vậy. Dạo quanh các trang mạng xã hội, những khán giả đã theo dõi Tên Trộm Dấu Yêu đều cảm thấy rất mãn nguyện sau khi xem xong tập cuối.

Điều này không chỉ đến từ việc bộ phim có một cái kết hạnh phúc trọn vẹn, mà còn bởi chất lượng phim được đánh giá là thực sự xuất sắc từ đầu đến cuối, không có một chút nào gọi là "đầu voi đuôi chuột". Các vấn đề được đưa ra đều được giải quyết gọn gàng, các nhân vật được xây dựng chỉn chu và được thể hiện rất tốt bởi dàn diễn viên đầy tài năng. Nếu phải chỉ ra một điểm gì đó gây tiếc nuối, vậy thì đáp án chỉ có thể là vì bộ phim đã thực sự khép lại, khán giả sẽ không còn được trải qua cảm giác hồi hộp chờ đợi tập mới mỗi tuần nữa.

Tên Trộm Dấu Yêu thực sự là một tác phẩm đáng xem với những ai thích thể loại cổ trang - lãng mạn của Hàn Quốc.

Cho những ai chưa biết, Tên Trộm Dấu Yêu là phim cổ trang - lãng mạn, kể câu chuyện tình đầy cảm xúc giữa cô nàng Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun) và Hoàng tử Yi Yeol (Moon Sang Min). Hong Eun Jo sinh ra từ mối tình ngang trái giữa một vị quý tộc và một nô tỳ, lớn lên với nhiều trắc trở, vì thế cô thấu hiểu nỗi cơ cực của dân thường. Với bản tính lương thiện nhưng táo bạo, Hong Eun Jo đã chọn sống một cuộc đời đặc biệt. Ban ngày, cô là một người thầy thuốc tận tụy, còn ban đêm lại trở thành một đạo tặc với triết lý lấy của người giàu chia cho người nghèo.

Hong Eun Jo với những phi vụ táo bạo của mình đã thu hút sự chú ý của Hoàng tử Yi Yeol, người có niềm say mê trong chuyện điều tra và đang muốn tìm ra sự thật. Mọi thứ càng trở nên thú vị hơn khi mà Yi Yeol sớm sa vào lưới tình của Hong Eun Jo, rồi sau đó bất ngờ hoán đổi thân xác với cô.