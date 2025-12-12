Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Hé lộ bất ngờ về mối quan hệ hiện tại giữa 2 gia đình

Sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng đã gây xôn xao và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thời gian qua. Cách đây ít ngày, ngôi nhà của ông Hữu đã được “thần đèn” Hoàng Đình Bách di chuyển về đúng vị trí sau hơn 1 tháng thi công.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, sau khi đưa ngôi nhà về đúng vị trí đất của gia đình ông Hữu hôm 5/12, đội thợ tiếp tục thực hiện các bước kê kích, cân chỉnh lại toàn bộ kết cấu ngôi nhà. Nhóm thợ ráp nối trụ sắt, đổ bê tông liên kết và hoàn thiện phần trụ trong những ngày làm việc cuối cùng.

Ngôi nhà được nhóm "thần đèn" di chuyển về đúng vị trí đất của ông Hữu sau hơn 1 tháng thi công. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Đến hiện tại, phần hệ thống kích, con lăn, cáp và ván gánh (giá kê) đã được tháo dỡ. Đội thợ cũng đang thu gom các thiết bị dọn dẹp khu vực công trình.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách chia sẻ, quá trình di dời căn nhà của ông Hữu gặp nhiều thử thách cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. “Thần đèn” cùng nhóm thợ đã cố gắng để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình.

“Thần đèn” cho hay, sau quá trình di dời, ngôi nhà hiện “còn nguyên vẹn khoảng 99%”, trừ một số vết mẻ nhỏ ở phần đà móng do ma sát khi di chuyển. Ông Bách dự kiến, ngày 11/12 sẽ hoàn thiện công trình. Người đàn ông khẳng định, hiện nhìn từ bên ngoài, nếu không xem phần móng thì gần như không thể biết căn nhà đã từng bị di dời.

Theo "thần đèn", sau quá trình di dời, ngôi nhà hiện “còn nguyên vẹn khoảng 99%”. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi những công đoạn cuối chuẩn bị khép lại, điều khiến ông Bách hài lòng nhất không chỉ là hiệu quả kỹ thuật mà còn là việc giúp hóa giải mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình ông Hữu và bà Loan. “Thần đèn” rất vui vì đã góp phần giúp 2 gia đình giải quyết những khúc mắc mà trước đây khó hàn gắn.

Trước đó, trao đổi trên VnExpress, khi ngôi nhà của ông Hữu được di dời, trả lại mặt bằng lô đất cho gia đình bà Loan, người phụ nữ cho biết trước mắt sẽ kiểm tra lại hiện trường khu đất xem còn móng cọc gì không. Nếu còn, bà sẽ làm việc với ông Hữu để di chuyển hết hoặc lập cam kết bàn giao, tránh phát sinh tranh chấp.

Ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan thời điểm chưa di dời. (Ảnh: Dân Việt)