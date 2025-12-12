Rò rỉ email quá khứ gây sốc của Công nương Thụy Điển

Rò rỉ loạt email gây sốc

Trước khi trao lời thề với Hoàng tử Carl Philip vào năm 2015 và trở thành Công nương Thụy Điển, Sofia Hellqvist từng là ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu ảnh gợi cảm và là gương mặt quen thuộc trong các bữa tiệc thượng lưu tại New York, Mỹ.

Trong một thời gian dài, Sofia bị người dân Thụy Điển phản đối dữ dội vì quá khứ nổi loạn. Giờ đây, khi công chúng dần chấp nhận, cô một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý vì bị phanh phui mối quan hệ với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Công nương Sofia bị cuốn vào vụ bê bối của Jeffrey Epstein. Ảnh: Getty Images.

Ngày 9/12, tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển trích dẫn loạt email rò rỉ do trang web phi lợi nhuận ddosecrets.com đăng tải, trong đó hé lộ bí mật mà có thể Công nương Sofia muốn quên đi.

Theo nguồn tin, Sofia và người bạn tên Camilla được giới thiệu gặp Jeffrey Epstein nhiều lần thông qua nữ doanh nhân Thụy Điển Barbro Ehnbom. Nhân vật này đóng vai trò cố vấn cho Sofia sau này, cũng từng tham gia đám cưới hoàng gia.

Ehnbom được cho là viết trong email gửi Epstein ngày 18/12/2005: “Đây là Sofia, diễn viên đầy tham vọng vừa mới đến New York. Cô ấy là cô gái mà tôi đã kể với ông trước khi rời đi. Tôi nghĩ ông có thể muốn gặp. Chúng tôi có thể ghé thăm trước khi ông đi nghỉ?”.

Bà cũng đính kèm bức ảnh của Sofia khi đó mới 21 tuổi.

Epstein phản hồi như sau: “Tôi đang ở Caribbean. Cô ấy có muốn sang đây vài ngày không? Tôi sẽ gửi vé”.

Một thời gian sau những email đầu tiên, bà Ehnbom nhận được email từ trợ lý của Epstein vào tháng 4/2006.

Email viết: “Jeffrey thắc mắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Camilla. Bà đã nói với cô ấy rằng cô ấy có thể đến New York bất cứ lúc nào muốn không?”.

Nữ doanh nhân trả lời: “Tôi nghĩ ông ấy muốn nói đến Sofia, cô gái tóc sẫm xinh đẹp nhỏ nhắn. Camilla là bạn cô ấy”.

Trong thư điện tử, nữ doanh nhân tiết lộ Epstein đề nghị sắp xếp chỗ học diễn xuất cho cả Sofia và bạn cô, nhưng cả hai không thể đến Mỹ do vấn đề thị thực. Theo lời nhà tài chính, đôi bạn đã gọi điện cho Epstein để trao đổi về chuyện này.

Trong khi đó, tờ Bild của Đức cho biết Công nương Sofia từng gặp Epstein tại bữa tiệc trong biệt thự riêng của ông này ở khu dân cư Upper East Side (New York). Người đứng ra giúp Epstein tổ chức tiệc chính là nữ doanh nhân Thụy Điển.

Trước những thông tin trên, Hoàng gia Thụy Điển xác nhận Công nương Sofia từng có mối liên hệ với Jeffrey Epstein, nhưng những cuộc gặp đó diễn ra trước khi ông này bị kết án năm 2008.

Tuyên bố nêu rõ: “Công nương Sofia được giới thiệu gặp người nói trên trong một vài dịp vào khoảng năm 2005”.

Hoàng gia không tiết lộ công nương gặp Epstein ở đâu, bằng cách nào hoặc vì lý do gì.

Sofia được xác nhận từng gặp tỷ phú ấu dâm. Ảnh: Getty Images.

Theo hoàng gia, cựu người mẫu không chấp nhận lời mời của Epstein tới Caribbean – nơi tọa lạc của "đảo tình dục" Little St James, được cho là xảy ra hành vi buôn bán và lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ trẻ.

Họ cũng phủ nhận Công chúa Sofia từng nộp đơn hay theo học bất kỳ hình thức đào tạo diễn xuất nào.

Kết thúc tuyên bố, hoàng gia nhấn mạnh: “Công nương không có bất kỳ liên lạc nào với người nói trên trong 20 năm qua”.

Camilla cũng không mặn mà với lời đề nghị của vị tỷ phú. Cô nói với Dagens Nyheter : “Tạ ơn Chúa, cuối cùng sự thật cũng được phơi bày. Khi đó tôi mới 22 tuổi. Thật đáng sợ khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra. Có lẽ ông ta chỉ muốn tung ra lời đề nghị để phô trương rằng mình có quyền lực và tiền bạc”.

Công nương có quá khứ gây tranh cãi

Sofia Hellqvist sinh năm 1984 trong gia đình khá giả, có học thức ở Danderyd thuộc hạt Stockholm, Thụy Điển. Không như chị và em gái theo đuổi học vấn, Sofia không học lên đại học, mà tham gia chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Giáo dục Vansbro.

Ở tuổi 20, cô trở thành người mẫu. Cô xuất hiện trên tạp chí dành cho nam giới Slitz , tạo dáng bán khỏa thân với một con trăn sống. Cô còn được độc giả bình chọn là Hoa hậu Slitz 2004.

Năm 2005, cô xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Paradise Hotel của Thụy Điển. Trong đó, những thí sinh độc thân ăn mặc hở hang cạnh tranh để được ở lại khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Trước khi gia nhập hoàng tộc, Sofia có thời gian làm người mẫu nội y.

Sau đó, cô chuyển đến New York phát triển sự nghiệp. Cô tham dự các bữa tiệc độc quyền, viết blog về cuộc sống hào nhoáng của người nổi tiếng và sao Hollywood trên các trang như Glife và Nattstad. Mỹ nhân 8X cũng có thời gian kiếm sống bằng nghề yoga.

Năm 2010, cô đồng sáng lập tổ chức từ thiện Project Playground, nhằm giúp đỡ trẻ em thiệt thòi ở Nam Phi.

Vào cùng năm, cô gặp được Hoàng tử Carl Philip (sinh năm 1979) - con trai thứ của Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia - hộp đêm ở Stockholm.

Chưa đầy một năm sau, họ chuyển đến sống chung tại biệt thự Villa Solbacken, thuộc khu Djurgarden của Stockholm. Họ vẫn ở đó cho đến hiện tại.

Xuất thân bình dân và quá khứ làm người mẫu nội y của Sofia khiến chuyện tình với Hoàng tử Carl Philip vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng Thụy Điển. Họ cho rằng cô không xứng bước chân vào hoàng gia.

Trước làn sóng chỉ trích, Sofia công khai chia sẻ trên truyền hình rằng đã bỏ lại quá khứ từ lâu. Cô cũng không muốn mọi người đánh giá về cô chỉ thông qua ngoại hình và công việc cũ.

Hoàng gia Thụy Điển bảo vệ Sofia bằng cách nhấn mạnh đóng góp của cô vào hoạt động từ thiện.

Bất chấp tranh cãi, tình cảm của Sofia và Carl Philip vẫn bền chặt. Họ đính hôn vào tháng 6/2014.

Ngày 13/6/2015, đám cưới hoàng gia diễn ra tại nhà nguyện của Cung điện Hoàng gia Stockholm. Hàng nghìn người dân đứng chật kín hai bên đường để chúc mừng cô gái thường dân trở thành công nương. Ngoài danh xưng “Công nương”, Sofia còn được ban tước vị Nữ công tước xứ Värmland.

Sofia và Hoàng tử Thụy Điển trong đám cưới hoàng gia năm 2015. Ảnh: AP

Tin tức về quá khứ với tỷ phú ấu dâm xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm với Công nương Sofia, khi cô vừa hạ sinh con gái, Công chúa Ines Marie Lilian Silvia - Nữ Công tước xứ Västerbotten, vào tháng 2. Cô được cho là đang ở khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình để tập trung chăm sóc em bé.

Ngoài công chúa út, Sofia còn có 3 con trai lớn. Ngày 19/4/2016, Sofia sinh con đầu lòng, Hoàng tử Alexander Erik Hubertus Bertil, Công tước xứ Sodermanland. Con thứ là Hoàng tử Gabriel Carl Walther, Công tước xứ Dalarna, chào đời ngày 31/8/2017. Hoàng tử Julian Herbert Folke, Công tước xứ Halland, sinh ngày 26/3/2021.