Vụ trường có 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang: Là lứa học sinh chất lượng tốt hơn khoá khác

Thông tin Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Sáng 3/7, trao đổi trên báo Tiền Phong , đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang xác nhận thông tin, cho biết con số gần 150 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán đang lan truyền là đúng. Theo vị đại diện nhóm học sinh có kết quả thi nổi bật là lứa học sinh được tuyển chọn theo mô hình thí điểm từ bậc THCS của trường chuyên.

Các em đã trúng tuyển vào hệ chuyên ở cấp THCS, sau đó tiếp tục trải qua kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Thời điểm đó, tỉnh cũng áp dụng chính sách tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp tỉnh. Vị đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang nhận định, đây thực sự là lứa học sinh có chất lượng tốt hơn các khóa khác.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang Online)

Trước những ý kiến băn khoăn của dư luận về phổ điểm môn Toán, vị này cho hay Hội đồng thi đang tiến hành rà soát lại các khâu của kỳ thi, trong đó có công tác chấm thi.

Báo VTC News thông tin, liên quan đến sự việc, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ Giáo dục & Đào tạo khẳng định ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát chính thức sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân.

Tỉnh Tuyên Quang năm nay có 5 môn thi đạt điểm trung bình nằm trong top 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. (Ảnh: Báo Tuyên Quang Online)

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo đó, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 điểm 10.

Bên cạnh 147 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, hầu hết các thí sinh còn lại đều đạt từ 9 - 9,75 điểm, rất ít thí sinh đạt dưới điểm 8 và chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 7. Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Báo VietNamNet cho biết thêm, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, không chỉ môn Toán, điểm thi các môn khác của Tuyên Quang năm nay cũng rất cao.

Trong đó, có 5 môn thi đạt điểm trung bình nằm trong top 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước, gồm: Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Vật lý và Địa lý. Đặc biệt môn Tiếng Anh và môn Hóa học đều xếp thứ 2 toàn quốc.