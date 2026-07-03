Tỷ lệ điểm 10 Toán của Tuyên Quang vượt Hà Nội, TP.HCM, chỉ sau một tỉnh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ghi nhận tổng cộng 4.208 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên cả nước. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về số lượng điểm tuyệt đối với 676 bài thi, trong khi Tuyên Quang gây chú ý khi có 154 điểm 10, xếp thứ 11 toàn quốc.

Theo thống kê, Hà Nội chiếm khoảng 16% tổng số điểm 10 môn Toán của cả nước và cũng là địa phương duy nhất có trên 600 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Đứng sau lần lượt là TP.HCM với 445 điểm 10, Nghệ An 350 điểm 10, Ninh Bình 287 điểm 10 và Hưng Yên 286 điểm 10. Khoảng cách giữa Ninh Bình và Hưng Yên chỉ vỏn vẹn một bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, Tuyên Quang có bước nhảy vọt về thành tích môn Toán. Sau khi không ghi nhận bất kỳ điểm 10 nào ở kỳ thi năm 2025, địa phương này vươn lên vị trí thứ 11 cả nước với 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối trong năm 2026.

Không chỉ có số lượng điểm 10 tăng mạnh, Tuyên Quang còn nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Nếu xét theo số lượng tuyệt đối, Hà Nội và TP.HCM vẫn giữ hai vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, khi tính theo tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, thứ hạng giữa các địa phương có nhiều thay đổi.

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước với 167 điểm 10 trong tổng số 18.283 thí sinh dự thi, tương ứng tỷ lệ 0,91%. Xếp ngay sau là Tuyên Quang với 154 thí sinh đạt điểm 10 trên 17.589 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 0,88%, tức trung bình khoảng 114 thí sinh dự thi có một em đạt điểm tuyệt đối.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nghệ An với 0,85%, Hưng Yên 0,67%, Bắc Ninh 0,63%, Ninh Bình 0,60% và Hà Nội cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ từ 0,5% trở lên.

Thống kê cho thấy chỉ có 7 địa phương đạt tỷ lệ điểm 10 môn Toán từ 0,5% trở lên, gồm: Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hà Nội. Trong nhóm này, Tuyên Quang là địa phương nổi bật khi vừa sở hữu tỷ lệ điểm 10 rất cao, vừa có trên 150 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Liên quan đến kết quả thi của tỉnh, dân mạng xôn xao dữ liệu điểm thi được phân tích cho thấy xuất hiện một dải hơn 300 số báo danh liên tiếp có kết quả môn Toán rất cao, trong đó gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt từ 9 điểm trở lên.

Sáng 3/7, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị nắm được các thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sở đang phối hợp với Bộ GD&ĐT để rà soát, xác minh các thông tin này và sẽ công bố kết quả khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, việc kiểm tra đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được xử lý theo đúng quy định và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát chính thức.