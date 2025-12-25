Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để trục lợi bảo hiểm, mới đây, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, ngoài Thu, bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955, mẹ của Thu, cơ quan công an còn triệu tập một người đàn ông tên T. (em trai Thu) để làm rõ vụ việc, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Theo bà Hải, qua lời kể của Thu thì đối tượng đã lên kế hoạch tẩu thoát khỏi đám tang giả khá bài bản. Thu khai nhận, trong đêm tổ chức đám tang, Thu đã nhờ người em trai tên T. chở về nhà thầy cúng để tạm lánh. Đối tượng ở nhà thầy cúng 3 ngày thì được em trai điện thoại thông báo rằng đám tang đã được tổ chức xong. Sau đó, Thu di chuyển vào Đồng Nai làm ăn.

Màn kịch giả chết đã trót lọt, qua mắt được tất cả mọi người nhờ kế hoạch tinh vi và sự giúp sức của người thân. Em trai Thu đã giữ bí mật về vụ việc suốt 5 năm qua.

Ngôi nhà của bà Thập nơi từng diễn ra đám tang giả của Thu. (Ảnh: VTC News)

Trong khi đó, kể với báo VTC News, anh Nguyễn Hữu Tài, anh trai của Thu nhớ lại, thời điểm bà Thập báo tin Thu đột ngột qua đời, anh đang làm lao động tự do tại tỉnh Bình Dương (cũ). Khi gia đình tổ chức đám tang giả, anh Tài không có mặt ở nhà mà vài ngày sau mới về. Lúc làm tang lễ giả, gia đình có lập bát hương, đặt ảnh thờ nhưng sau đó, ảnh của Thu không xuất hiện ở khu vực thờ cúng nữa.

Anh Tài nói thêm, phần mộ của em gái có nhiều điểm bất thường. Sau này, người đàn ông mới được biết, trong phần mộ gắn bia tên Nguyễn Thị Thu có di cốt nhưng là di cốt của bà cố nội anh Tài. Còn phần mộ bên cạnh có bia gắn tên bà cố của anh Tài thì bên trong lại không có di cốt. 2 ngôi mộ khá mới được an táng bên cạnh nhau.

Như đã đưa tin, thời gian gần đây, Thu bất ngờ trở về địa phương xin xóa khai tử, lộ ra chuyện giả chết từ 5 năm trước để trục lợi số tiền bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng.

Ngôi mộ giả của Thu. (Ảnh: Cơ quan công an)

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, Thượng úy Trương Thế Cân, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án) cho hay, khoảng thời gian 2017 - 2018, Thu có mua 4 gói bảo hiểm. Đến năm 2020, sau nhiều lần bị bệnh, đối tượng có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không thanh toán được theo danh mục mua bảo hiểm.

Thu sau đó đã bàn bạc với mẹ về cách thức giả chết. Đầu tiên, người này định cắn dây điện nhưng do không nằm trong danh mục được chi trả bảo hiểm, nên Thu thay đổi, giả chết bằng cách đột tử.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu. (Ảnh: Cơ quan công an)

Ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống đất giả chết. Để kế hoạch trót lọt, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng (người này đã qua đời năm 2022), làm các thủ tục khâm liệm nhanh chóng và bí mật. Đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, đến nhà thầy cúng ở tạm rồi vào Đồng Nai làm ăn.

Sau đám tang giả của Thu, bà Thập đi làm thủ tục khai tử cho con gái, đồng thời làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm với tổng số tiền là gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này bà chuyển hết cho Thu.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.