24/10 là ngày mà năng lượng sao tốt đặc biệt mạnh mẽ, mang đến cú hích đầy tích cực cho một số chòm sao. Khi hành tinh chiếu mệnh di chuyển thuận chiều, ba cung hoàng đạo dưới đây sẽ đón nhận may mắn tràn ngập ở cả ba phương diện: Công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc khởi sắc bất ngờ và tình cảm ngọt ngào khó cưỡng. Nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, đây chính là cơ hội để bạn bước sang một chu kỳ rực rỡ hơn.

1. Thiên Bình – Tỏa sáng nhờ bản lĩnh và cơ hội vàng trong tay

Chỉ số may mắn đạt đỉnh với sự nghiệp 96%, tài vận 86%, Thiên Bình đang được coi là "ngôi sao sáng nhất" của ngày 24/10. Năng lượng tinh tế, khả năng ngoại giao khéo léo cùng trực giác nhạy bén giúp bạn chinh phục mọi cuộc thương lượng hay dự án quan trọng. Đây là thời điểm lý tưởng để ký kết hợp đồng, thuyết trình hoặc bắt đầu một kế hoạch kinh doanh mới.

Dù tình cảm chỉ ở mức trung bình (55%), nhưng sự điềm tĩnh và duyên ngầm khiến bạn dễ thu hút ánh nhìn của người khác giới. Với người đang yêu, việc thẳng thắn chia sẻ cảm xúc sẽ giúp mối quan hệ trở nên vững vàng hơn.

Lời khuyên: Đừng nghi ngờ chính mình. Thiên Bình nên chủ động nắm quyền, thay vì chờ ai đó công nhận giá trị của bạn. Càng dám bước ra khỏi vùng an toàn, cơ hội thăng tiến càng rõ ràng.

2. Sư Tử – Khi ánh hào quang gặp vận tài lộc nở rộ

Sư Tử đang ở thời khắc hiếm có khi công danh, tài vận và tình cảm đều đồng loạt thăng hoa. Với 97% cho cả tài lộc và tình yêu, cùng 72% trong sự nghiệp, bạn giống như đang đứng trên đỉnh sóng may mắn. Dòng năng lượng tích cực từ các hành tinh mang lại cho bạn tinh thần tự tin, nguồn cảm hứng dồi dào và khả năng thu hút mọi ánh nhìn.

Công việc trong ngày diễn ra êm ả, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hay truyền thông. Bạn có thể bất ngờ được khen thưởng, đề xuất vị trí cao hơn hoặc được người có ảnh hưởng chú ý. Trong chuyện tiền bạc, Sư Tử có thể đón nhận tin vui như hoàn vốn, trúng thưởng nhỏ hoặc nhận được khoản tiền bất ngờ từ công việc phụ.

Về tình cảm, sức hấp dẫn tự nhiên khiến bạn như một thỏi nam châm. Nếu độc thân, khả năng cao bạn sẽ gặp một người khiến trái tim đập loạn nhịp. Người có đôi thì hôm nay rất dễ tìm lại cảm xúc nồng nàn tưởng chừng đã mất.

Lời khuyên: Sư Tử nên nhớ, thành công không chỉ nhờ ánh sáng mà còn nhờ nội lực.

3. Ma Kết – Khi sự kiên định được đền đáp bằng vận tài chính đột phá

Không phải ngẫu nhiên mà Ma Kết lọt top ba may mắn nhất ngày 24/10. Dù chỉ số sự nghiệp ở mức trung bình (59%), nhưng tài vận đạt 97%, giúp bạn trở thành "ngôi sao tài chính" đúng nghĩa. Những nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài cuối cùng cũng bắt đầu sinh lời. Dòng tiền bắt đầu lưu thông mạnh mẽ, mang lại cho bạn cảm giác an tâm và tự tin để tái đầu tư.

Người làm kinh doanh sẽ có cơ hội gặp được đối tác đáng tin cậy, còn nhân viên văn phòng có thể nhận tin vui về thưởng hoặc tăng lương. Dù tình cảm chỉ ở mức 55%, nhưng nhờ sự điềm đạm và biết lắng nghe, Ma Kết vẫn duy trì được sự hài hòa trong các mối quan hệ.

Lời khuyên: Hãy tin rằng những gì bạn học được hôm nay sẽ là tài sản quý giá mai sau. Đừng vội chi tiêu cho cảm xúc, hãy đầu tư vào giá trị lâu dài.

