Ngày 30/8, trên địa bàn đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 1 chiếc xe ô tô lao xuống vực, có 1 thi thể phân huỷ đã lâu.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân địa phương khi đi rừng đã phát hiện một chiếc ôtô lao xuống vực ở đỉnh Mẫu Sơn trong tình trạng biến dạng hoàn toàn.

Tiến hành tìm kiếm xung quanh, người dân và lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể đang phân hủy.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Ngô Thanh Tâm

Trao đổi trên báo Lao Động, ông Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, khi kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là người thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Liên hệ với gia đình, cơ quan chức năng được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm, với khả năng có thêm nạn nhân trong vụ việc này.