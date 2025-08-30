Tối 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo tìm người thân cho một cựu chiến binh đi lạc.

Ông Nguyễn Văn Dũng bị đi lạc, không nhớ địa chỉ nhà cụ thể.

Công an phường Đại Mỗ đang tiếp nhận một cựu chiến binh đi lạc. Ông nói tên là Nguyễn Văn Dũng (quê quán phường Vạn Mỹ, TP Hải Phòng) nhưng không nhớ địa chỉ nhà cụ thể ở đâu.

Công an Hà Nội thông báo ai là người nhà của ông hoặc biết thông tin về gia đình xin báo cho Công an phường Đại Mỗ (số điện thoại Phó Trưởng Công an phường: 094 3225555).

Mọi người cùng chia sẻ thông tin để ông sớm về với gia đình.