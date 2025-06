Chiều 4-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông L.Q.N. (40 tuổi; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa trở về nhà sau khi được mời lên Công an thị trấn Mỹ Xuyên để làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng. "Tôi sức khỏe yếu nên chỉ có thể lên Công an thị trấn Mỹ Xuyên làm việc, không thể đi xa được" – ông N. thông tin.

Hình ảnh ông N. "tố" trên mạng xã hội

Cũng theo ông N., tại buổi làm việc, công an đã yêu cầu ông N. nộp tất cả chứng cứ liên quan đến vụ "tố" việc trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có cả mảnh heo bốc mùi hôi thối được đưa về cửa hàng của C.P. tại Mỹ Xuyên tiêu thụ.

"Tôi trình bày với công an rằng đã nộp đầy đủ những chứng cứ để chứng minh việc sai phạm, còn những chứng cứ khác tôi đang tập hợp để nộp thêm. Bởi, công an yêu cầu có bao nhiêu chứng cứ thì nộp hết để phục vụ việc xác minh, điều tra" – ông N. xác nhận.

Ông N. còn cho biết trong chiều nay sẽ đi xem lại bảo hiểm y tế để có điều kiện vào bệnh viện chạy thận. Sau khi bị cho chấm dứt hợp đồng lao động, ông chỉ sống bằng nguồn thu từ việc bán cửa hàng băng keo tại nhà.

"Vợ chồng tôi đã chia tay cách nay 4 năm, vợ tôi đã có gia đình mới. Tôi và đứa con trai 8 tuổi sống nương tựa vào nhau nên đâu thể nào đồng ý đi làm việc ở xa, trong khi tôi đang phải chạy thận thường xuyên và lo cho con đi học" – ông N. bày tỏ.