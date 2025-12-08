Khoảng gần 1 tháng trước, Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm gây xôn xao khi công khai chuyện tình cảm vào khuya 11/11. Trong bức hình, cặp đôi ôm nhau tình tứ. Doanh nhân Đức Phạm còn viết: "Yêu em".

Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm lại vô cùng kín tiếng. Gần 1 tháng qua, cả hai đột ngột im ắng, chưa từng công khai hình ảnh chung nào khác trên mạng xã hội. Do đó cư dân mạng vô cùng tò mò về mối quan hệ hiện tại của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm.

Trên Instagram cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh mới đây đăng tải hình ảnh mới đi du lịch. Tuy nhiên cô lại giấu kín danh tính người đi cùng, chỉ chia sẻ khoảnh khắc chụp phần chân bên một người lạ. Vũ Thúy Quỳnh không viết dòng trạng thái nào mà chỉ đính kèm duy nhất 1 hình trái tim. Cư dân mạng cho rằng người đẹp 9x xả kho ảnh khi hẹn hò cùng thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ bức hình mới khi đi du lịch trên trang cá nhân

Cô giấu kín danh tính và diện mạo của người đi cùng

Vũ Thúy Quỳnh đính kèm duy nhất biểu tượng hình trái tim ở bài đăng

Cư dân mạng nghi vấn cho rằng đây là khoảnh khắc đi hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm

Từ khi công khai tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh đối diện với không ít lời đánh giá tiêu cực. Vào tháng 11, khi đăng tải khoảnh khắc tham gia một sự kiện, người đẹp sinh năm 1998 đã thẳng thắn phản pháo bình luận của một cư dân mạng cho rằng cô "chìm nghỉm, không có tài cán gì".

Netizen này viết: "Không biết bà này là ai luôn, dính phốt mới biết á chèn. Chìm nghỉm không có tài cán gì hết. Cố lên chị ơi". Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn đáp trả: "Phốt gì đó chị. Em còn không biết em có phốt gì á chị. Chị có hiểu phốt là gì không chị?". Không im lặng hay né tránh, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 lựa chọn "va thẳng" trên mạng xã hội.

Vũ Thúy Quỳnh nhận về không ít lời gièm pha sau khi công khai chuyện tình cảm

Đức Phạm công khai chuyện tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào ngày 11/11

Trước khi dính nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò “chị đẹp” Hà Kino. Thời điểm cuối năm 2023, cả hai liên tục sánh đôi tại các sự kiện, đăng ảnh chung và dành cho nhau nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Thế nhưng đến tháng 9/2025, mối quan hệ giữa Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino bị đồn rạn nứt. Cả hai liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng, làm dấy lên nghi vấn trục trặc. Đáng nói, cư dân mạng còn phát hiện họ đã ngừng theo dõi nhau trên Instagram.